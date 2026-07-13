TARIFA – El Estrecho de Gibraltar ha vuelto a demostrar por qué es considerado uno de los mayores santuarios marinos de Europa al registrar un acontecimiento extraordinario. Un grupo integrado por más de medio centenar de falsas orcas (Pseudorca crassidens) ha sido avistado por primera vez nadando y cazando en libertad en aguas próximas a Tarifa, un hito que ha dejado atónitos a científicos, investigadores y expertos en cetáceos.

Hasta la fecha, los registros de esta esquiva especie de aguas tropicales eran prácticamente inexistentes en la región. De hecho, la única referencia documentada en el corredor natural que conecta el Atlántico con el Mediterráneo databa de hace aproximadamente catorce años, y se limitó al varamiento de un único ejemplar en la costa. Nunca antes se había captado a un grupo vivo desplazándose y operando en esta zona.

Un gran delfín coordinado para la caza del atún rojo

Pese a lo que sugiere su nombre popular, la falsa orca no es un subtítulo de la orca común ni comparte su misma familia directa: se trata, en realidad, de uno de los miembros de mayor tamaño de la familia de los delfines. Los machos de esta especie pueden alcanzar los seis metros de longitud y superar las dos toneladas de peso, mientras que las hembras rondan los cinco metros. Físicamente se caracterizan por un cuerpo completamente oscuro, una cabeza redondeada y la ausencia del hocico prominente típico de otros delfines. Su nombre deriva exclusivamente de la gran similitud anatómica que comparte su cráneo con el de las orcas verdaderas.

El avistamiento, inmortalizado por la empresa de avistamientos Turmares y el fotógrafo Paco Gil, mostró al grupo en mitad de una frenética cacería colectiva. Haciendo gala de una sofisticada organización social, los cetáceos coordinaban sus movimientos mediante ecolocalización para capturar ejemplares de atún rojo, una de sus presas predilectas junto a los peces espada y los calamares.

La ‘tropicalización’ del mar y el cambio de rutas

La inesperada irrupción de este gran grupo de depredadores en el Estrecho ha abierto un intenso debate científico sobre las causas de su migración. Los biólogos e investigadores apuntan a dos factores estrechamente relacionados:

La tropicalización oceánica: El aumento progresivo de la temperatura del agua del mar, derivado del cambio climático, está empujando a especies tropicales y subtropicales a expandir sus hábitats hacia latitudes más frías donde antes su presencia era inviable.

El aumento progresivo de la temperatura del agua del mar, derivado del cambio climático, está empujando a especies tropicales y subtropicales a expandir sus hábitats hacia latitudes más frías donde antes su presencia era inviable. El movimiento de los nutrientes: Los grandes depredadores marinos se mueven siguiendo el rastro de su comida. Si los bancos de atunes o calamares alteran sus rutas migratorias habituales por los cambios ambientales, las falsas orcas terminan adaptando sus mapas de caza.

Este avistamiento convierte temporalmente al Estrecho de Gibraltar en un valioso laboratorio natural. Los expertos disponen ahora de una oportunidad científica única para estudiar cómo responden las comunidades de cetáceos a las transformaciones globales del océano y constatar que el mar sigue albergando secretos en una de las zonas más vigiladas del planeta.