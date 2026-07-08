La banda de rock irlandesa estrena un tema de fuerte componente social cuyo videoclip fue filmado en la Ciudad de México y que anticipa la publicación de su próximo álbum a finales de año.

La banda de rock irlandesa U2 ha presentado a nivel internacional «Street of dreams» («La calle de los sueños»), una nueva composición musical que se establece como el primer avance oficial del que será su primer álbum de estudio en nueve años, fijado para publicarse a finales del presente año. El lanzamiento de este tema, que ya se encuentra disponible para su descarga digital y en las principales plataformas de streaming, destaca por la inclusión de un estribillo interpretado parcialmente en idioma español por parte de la formación liderada por el vocalista Bono. El estreno viene acompañado por un videoclip oficial grabado el pasado mes de mayo en el centro histórico de la Ciudad de México, coincidiendo con la asistencia de los músicos a la final de la Street Child World Cup 2026.

Un rodaje accidentado en la Plaza de Santo Domingo

La grabación del material audiovisual se llevó a cabo por la distribuidora Universal Music en las inmediaciones de la Plaza de Santo Domingo, un evento que congregó a centenares de seguidores de la formación musical a pesar de las condiciones meteorológicas adversas registradas durante la jornada. El rodaje se vio condicionado por una fuerte tormenta acompañada de lluvia y aparato eléctrico, fenómenos que llegaron a provocar la avería de uno de los generadores de energía empleados por el equipo técnico de filmación.

Ante los inconvenientes causados por el temporal en la vía pública, una familia residente en la zona facilitó el acceso de los integrantes del grupo —Bono, The Edge, Adam Clayton y Larry Mullen Jr.— al interior de su vivienda particular. Esta circunstancia permitió a los artistas continuar con la producción y filmar diversas secuelas planificadas desde el balcón de dicho apartamento.

Componente social y producción de Jacknife Lee

En el aspecto visual y performativo del videoclip, la banda dublinesa interpretó la canción situándose sobre el techo de un autobús escolar. El vehículo fue intervenido artísticamente con un grafiti diseñado por el creador mexicano Chavis Mármol, mostrando en la parte frontal la inscripción en español «La calle de los sueños». La composición musical posee un marcado mensaje de carácter social, incorporando estrofas específicas en su letra como «La calle, calle del sueño / Justice an obsession on the street of dreams» («La Justicia, una obsesión en la calle de los sueños»).

Fuente: Canal Oficial de U2

La producción de «Street of dreams» ha corrido a cargo del productor musical Jacknife Lee, un trabajo con el que la banda recupera sus rasgos sonoros más característicos. Este hito coincide en el tiempo con la proximidad del cincuenta aniversario de la fundación del grupo en Dublín, cuyo origen se remonta al momento en que el batería Larry Mullen Jr. introdujo una nota manuscrita en el tablón de anuncios del colegio Mount Temple Comprehensive que rezaba de forma textual: «Batería busca músicos para formar una banda».

Antecedentes musicales recientes de la formación

El lanzamiento de este sencillo sucede a la publicación efectuada a mediados del pasado mes de febrero, cuando U2 editó de manera sorpresiva el EP titulado «Days of Ash» («Días de ceniza»). Aquel trabajo, compuesto por un compendio de seis canciones articuladas en torno a la coyuntura política internacional contemporánea, rompió un periodo de nueve años sin novedades discográficas de la banda. En dicha fecha, los componentes de la formación calificaron las piezas y el poema integrado como una respuesta directa a los acontecimientos de la actualidad, inspirada en las personas que combaten en primera línea en favor de la libertad.

Hasta el desarrollo de las producciones del presente año, el último álbum de estudio completo facturado por el grupo irlandés era «Songs of Experience», lanzado al mercado el 1 de diciembre de 2017 y en cuyo repertorio figuraban sencillos promocionales como «You’re the Best Thing About Me» o «Summer of Love».