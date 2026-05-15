Las familias homoparentales en España conmemoran este viernes el Día Internacional de las Familias en un escenario de madurez legal, pero con desafíos sociales aún por resolver. Dos décadas después de que el matrimonio igualitario se convirtiera en ley, el colectivo celebra los logros alcanzados mientras pone el foco en la educación, la visibilidad en el ámbito rural y la conciliación.

Bajo el lema de Naciones Unidas para este año, ‘Las familias, las desigualdades y el bienestar infantil’, la jornada de 2026 resalta cómo las diferencias económicas y sociales impactan en el desarrollo de los niños. Para las familias LGTBI, estas desigualdades se entrelazan con la necesidad de políticas integradas que protejan la diversidad en todos los rincones del país.

De la ley a la realidad en las aulas

Patricia Ortega, madre de tres hijos —entre ellos una niña trans de 12 años—, explica a EFE que, aunque se ha avanzado mucho, la sociedad debe ser consciente de que existen «diversas realidades» que requieren cobertura específica. Ortega destaca el apoyo recibido en su colegio público de Sevilla, pero advierte sobre la brecha territorial: la situación en las ciudades suele ser mucho más favorable que en las zonas rurales.

Para familias en situaciones similares, la colaboración con asociaciones como Chrysallis o la Asociación de Transexuales de Andalucía-Sylvia Rivera resulta vital. Ortega aboga por una mayor «cercanía» entre los centros educativos y estas entidades para orientar a padres que a veces se encuentran «perdidos» ante la complejidad jurídica y social de la identidad de género.

Visibilidad como motor de cambio

En el corazón de la capital andaluza, la diversidad familiar se vive con una normalidad que hace veinte años parecía inalcanzable. Patricia Illana y Flavie Fouchard, madres de dos niños de diez años, coinciden en que las leyes de igualdad «allanaron el camino» para que hoy sus hijos crezcan en un entorno seguro. «Los niños nunca han recibido insultos o preguntas sobre por qué tienen dos mamás», celebran.

Sin embargo, Flavie subraya que la batalla por la visibilidad no ha terminado: «Si no es visible, no existe como modelo de familia». El objetivo ahora es que esa aceptación que disfrutan en sus barrios se extienda a «todos los pueblos y realidades de Andalucía».

Retos comunes y específicos

Más allá de las cuestiones de género, las familias LGTBI comparten las preocupaciones del resto de la sociedad, como la dificultad para conciliar la vida laboral y familiar. No obstante, reconocen que el factor económico también juega un papel crucial: la desigualdad financiera influye directamente en la capacidad del colectivo para construir un hogar y garantizar el bienestar infantil, una de las principales advertencias de la ONU para este 2026.

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La jornada concluye con un mensaje claro: España ha transformado sus estructuras familiares con éxito, pero la igualdad real solo será completa cuando la diversidad sea una realidad protegida y visible, independientemente del código postal.