El festivo de San Isidro de este viernes 15 de mayo altera los horarios comerciales en la Comunidad de Madrid. Como cada año, la capital celebra a su patrón con actividades tradicionales en la Pradera de San Isidro, verbenas, rosquillas, chotis y trajes de chulapo.

Este día festivo afecta también a los supermercados, aunque no todas las cadenas aplican el mismo criterio. Algunas mantienen su horario habitual, otras lo reducen y varias permanecen cerradas durante toda la jornada.

Según los horarios previstos, Lidl abrirá con normalidad de 9:00 a 22:00 horas. También lo hará Carrefour, con apertura de 9:00 a 22:00, mientras que sus establecimientos 24 horas funcionarán durante todo el día.

Aldi abrirá con horario reducido, de 10:00 a 22:00 horas. Día también modificará su jornada y atenderá al público de 10:00 a 21:00 horas. En el caso de Alcampo, la apertura será solo por la mañana, de 10:00 a 15:00 horas.

Por su parte, Mercadona mantendrá cerrados sus supermercados en la Comunidad de Madrid durante el festivo. Lo mismo ocurrirá con Ahorramas, que no abrirá este viernes.

El Corte Inglés también ajustará su horario y abrirá de 11:00 a 21:00 horas, dos horas menos de lo habitual.

En cualquier caso, los horarios pueden variar según el establecimiento, especialmente en cadenas con distintos formatos de tienda, como Alcampo o Carrefour. Por ello, conviene consultar el horario concreto del supermercado más cercano antes de desplazarse.