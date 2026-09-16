Las cámaras de seguridad registraron a un hombre huyendo de la zona del crimen que la población identifica como Javier Meléndez, alias ‘Paco El Trompas’, si bien las autoridades mexicanas mantienen abiertas todas las hipótesis mientras investigan los hechos bajo el protocolo de feminicidio.

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El trágico asesinato de Claudia Tacoronte, la estudiante española de 21 años perteneciente a la Universidad de Granada (UGR) que se encontraba de intercambio académico en la Universidad del Estado de Morelos, ha sumado un nuevo avance en la investigación tras el análisis de las grabaciones de seguridad. Diversos vecinos de la localidad de Cuautla han señalado a un delincuente habitual de la zona, identificado como Javier Meléndez y apodado ‘Paco El Trompas’, como el individuo que aparece huyendo del lugar donde la joven fue atacada de mortales puñaladas. No obstante, las autoridades judiciales mexicanas no han confirmado oficialmente esta identificación, por lo que todas las líneas de investigación permanecen abiertas en este momento.

Las secuencias de vídeo sometidas a revisión por parte de los investigadores muestran un recorrido que se inicia horas antes del homicidio. En un punto previo de Cuautla, las imágenes registraron a un hombre mientras presuntamente cometía el robo de una bicicleta. Posteriormente, otros dispositivos de videovigilancia situados en las inmediaciones de la Casa de la Cultura —instalación en la que la joven intentó buscar refugio tras sufrir el ataque— captaron a un sujeto en plena huida. En ambos registros audiovisuales, el individuo vestía una camiseta y bermudas de color blanco y portaba una mochila negra. Medios de comunicación mexicanos se han hecho eco de que residentes del área habrían reconocido en dichas grabaciones a ‘El Trompas’.

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Ataque durante un evento cultural y protocolo de feminicidio

Claudia Tacoronte cursa estudios del Grado de Educación Infantil en la institución académica granadina y llevaba apenas tres semanas en territorio mexicano para completar una estancia de intercambio universitario, según detalló su hermana en una grabación difundida en redes sociales. El pasado sábado, la víctima acudió a la Fiesta Nacional de la Planta Medicinal celebrada en Cuautla. Los investigadores consideran que la estudiante fue víctima de un intento de robo durante el evento. En su intento por protegerse, la joven huyó hacia la Casa de la Cultura, lugar donde el agresor la persiguió y le asestó múltiples puñaladas en la zona abdominal.

La Fiscalía General del Estado de Morelos ha asumido la tramitación del caso bajo el protocolo específico de feminicidio. En el plano institucional, el Gobierno mexicano ha confirmado la cooperación entre las autoridades federales y las instancias estatales, mientras que la Secretaría de Relaciones Exteriores del país norteamericano mantiene contacto directo con el Consulado de España.

Paralelamente, fuentes del Ministerio de Asuntos Exteriores español confirman que el ministro José Manuel Albares ha mantenido conversaciones con el canciller mexicano, Roberto Velasco, para dar seguimiento al suceso. El representante de la diplomacia mexicana ha garantizado la máxima implicación y el compromiso al más alto nivel del Ejecutivo de su país para esclarecer el crimen y llevar ante la justicia a los responsables.

Protestas de la comunidad universitaria por la inseguridad

La trágica muerte de la alumna española ha provocado una oleada de indignación en la comunidad académica. Decenas de estudiantes de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) se manifestaron este martes con el fin de exigir justicia por el asesinato de su compañera y para denunciar la situación de inseguridad que afecta a la región, la cual genera una elevada vulnerabilidad incluso en los propios recintos universitarios.

La marcha estudiantil partió desde el campus de Chamilpa y concluyó en la Plaza de Armas de Cuernavaca. Durante la movilización, los participantes demandaron un incremento sostenido de las medidas de seguridad para el conjunto del alumnado del estado y, de modo particular, para los miembros de la UAEM, centro en el que la estudiante española realizaba su estancia formativa. La conmoción ciudadana se ha visto agravada por antecedentes recientes en la institución, puesto que Tacoronte es la cuarta alumna de la UAEM que resulta asesinada en un intervalo de siete meses.