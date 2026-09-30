El Las Palmas – Valladolid se juega el domingo 4 de octubre a las 18:30 (hora peninsular) y se podrá ver por televisión en LaLiga TV Hypermotion.

Partido: Las Palmas – Valladolid

Las Palmas – Valladolid Competición: LaLiga Hypermotion, jornada 8

LaLiga Hypermotion, jornada 8 Fecha: domingo 4 de octubre

domingo 4 de octubre Hora: 18:30 (hora peninsular)

18:30 (hora peninsular) Canal de TV: LaLiga TV Hypermotion

LaLiga TV Hypermotion Estadio: Estadio de Gran Canaria (Las Palmas)

Las Palmas y Valladolid se enfrentarán en la jornada 8 de LaLiga Hypermotion en el Estadio de Gran Canaria. Las Palmas ocupa la 11ª posición con 10 puntos, habiendo anotado 10 goles y recibido 11 en 7 partidos. En sus últimos 5 encuentros, el equipo ha conseguido 1 victoria, 1 empate y 3 derrotas. Por su parte, el Valladolid se sitúa en la 16ª posición con 8 puntos, con 6 goles a favor y 9 en contra en el mismo número de partidos. Su reciente trayectoria incluye 2 victorias, 2 empates y 1 derrota en sus últimos 5 partidos.

Así llegan los equipos

Las Palmas: 11º con 10 puntos en 7 partidos (10 goles a favor y 11 en contra); en sus últimos 5 partidos: 1 victoria, 1 empate y 3 derrotas (resultados: D-D-V-E-D)

Valladolid: 16º con 8 puntos en 7 partidos (6 goles a favor y 9 en contra); en sus últimos 5 partidos: 2 victorias, 2 empates y 1 derrota (resultados: V-E-D-V-E)

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