El astro rosarino hace oficial la desvinculación de La Albiceleste tras un emotivo homenaje en el Estadio Monumental y publica un comunicado de despedida en el que recuerda la figura de Diego Armando Maradona.

Lionel Messi y la selección argentina de fútbol han escenificado su separación oficial tras una trayectoria histórica conjunta. El jugador rosarino, visiblemente emocionado ante el multitudinario recibimiento tributado por la afición en el Estadio Monumental, ha confirmado el fin de su etapa en el combinado nacional durante la madrugada de este miércoles. A través de un comunicado difundido en su cuenta oficial de Instagram, el capitán albiceleste ha detallado los sentimientos y vivencias tras la disputa de su último compromiso internacional, en una jornada calificada como uno de los sucesos más trascedentes de su carrera profesional y en la que ha tenido un recuerdo especial para Diego Armando Maradona.

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Un comunicado de despedida tras el último partido con La Albiceleste

Tras disputar su último encuentro con la elástica nacional y recibir el afecto de los seguidores en el Estadio Monumental, Messi ha utilizado sus perfiles oficiales para reflexionar sobre su trayectoria deportiva con Argentina y argumentar la decisión adoptada de poner fin a su ciclo internacional.

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«Ayer fue mi último partido y ya extraño vestir la celeste y blanca. Sé que estoy tomando la decisión correcta. Fue un camino increíble, lleno de alegrías y también de algunas tristezas, pero tengo claro que valió la pena cada paso que di», ha manifestado el futbolista en la primera parte de su escrito, subrayando el valor del recorrido completado con el equipo representativo de su país.

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El capitán ha proseguido su declaración reconociendo la dificultad de sintetizar todas sus vivencias en un único mensaje: «Y me quedaron muchas cosas por decir. Me es imposible expresar todo lo que siento en unas palabras o en un posteo. Este viaje habría sido imposible sin mi familia, que siempre estuvo a mi lado y me bancó, sobre todo en los momentos difíciles, cuando más lo necesitaba».

Asimismo, la nota pública incluye un reconocimiento explícito a todas las personas que le acompañaron a lo largo de los años en el vestuario nacional. «También fueron imprescindibles mis amigos, todos los compañeros y técnicos que tuve, junto con sus cuerpos técnicos», ha valorado el atacante en su balance general.

El recuerdo a Diego Armando Maradona y la gratitud institucional

Dentro del mensaje de despedida emitido en las redes sociales, la figura de Diego Armando Maradona ocupa un lugar relevante. El ya exjugador de la selección argentina ha querido poner en valor el legado histórico del legendario número diez y la influencia que ha mantenido en los éxitos recientes del grupo.

«No quiero olvidarme del Diego, que puso a nuestro país donde se merecía estar y que, como siempre digo, sé que nos ayudó estando acá con nosotros y también desde el cielo, en cada paso que dimos», ha aseverado Messi en su dedicatoria al exfutbolista fallecido.

En el tramo final del comunicado, el internacional argentino ha tenido palabras de agradecimiento hacia las entidades en las que ha militado a lo largo de su carrera deportiva por facilitar su presencia con el equipo nacional: «Gracias a los clubes en los que jugué, por respetar siempre mis sentimientos y permitirme dedicarme a mi país cuando tocaba ponernos la camiseta de la Selección. Y, por supuesto, gracias a Dios: sin su guía y su voluntad, ni siquiera estaríamos soñando con haber llegado hasta acá».

Messi ha concluido su comunicado de separación oficial enviando un mensaje directo de gratitud a la afición argentina: «Soy un agradecido. Los quiero mucho, los voy a extrañar y siempre voy a darles las gracias por haber estado a nuestro lado, a mi lado».