El ministro de Transportes, Óscar Puente, ha respondido en redes sociales a varios mensajes publicados tras la muerte de Maricarmen, la mujer de 87 años que fue desahuciada y que se había convertido en símbolo del debate sobre la vivienda.

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La muerte de Maricarmen, la mujer de 87 años cuyo desahucio generó una fuerte repercusión social y política, continúa provocando reacciones en el debate público. Una de las más destacadas ha sido la del ministro de Transportes, Óscar Puente, que ha respondido a diferentes mensajes difundidos en redes sociales.

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A través de su perfil en X, Puente compartió varias capturas de publicaciones de comunicadores y usuarios que relacionaban el fallecimiento de Maricarmen con posibles estrategias políticas o electorales.

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Junto a esas imágenes, el ministro publicó un mensaje en el que afirmó: “Que a nadie se le olvide para quién trabaja esta gente”.

Que a nadie se le olvide para quién trabaja esta gente. pic.twitter.com/tTuWihPaMb — Óscar Puente (@oscar_puente_) October 8, 2026

La intervención de Puente generó nuevas reacciones en redes sociales y se produjo en un momento de especial atención sobre el caso, que ya había provocado movilizaciones y mensajes de apoyo por parte de colectivos vinculados al derecho a la vivienda.

Entre las publicaciones compartidas por el ministro había mensajes que cuestionaban la repercusión alcanzada por el caso y que apuntaban a un posible uso político del fallecimiento ante las próximas elecciones generales del 29 de noviembre.

Puente rechazó esas interpretaciones y centró su crítica en quienes difundieron esos mensajes, aunque no detalló cada una de las publicaciones a las que hacía referencia.

El caso de Maricarmen había adquirido relevancia durante las últimas semanas después de conocerse su situación habitacional y el proceso que terminó con su desahucio de la vivienda en la que había residido durante décadas.

Tras su fallecimiento, el debate se trasladó a las redes sociales, donde se han sucedido mensajes de apoyo, críticas políticas y distintas interpretaciones sobre las circunstancias del caso.

La reacción del ministro vuelve a situarlo como protagonista del debate político en redes sociales, donde sus publicaciones generan habitualmente numerosas respuestas.