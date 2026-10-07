El Cádiz – Sporting de Gijón se juega el domingo 11 de octubre a las 21:00 (hora peninsular). El canal de televisión en España está pendiente de confirmar: lo actualizaremos en cuanto se anuncie. El día del partido podrás seguirlo en directo en esta misma página.

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Partido: Cádiz – Sporting de Gijón

Cádiz – Sporting de Gijón Competición: LaLiga Hypermotion, jornada 9

LaLiga Hypermotion, jornada 9 Fecha: domingo 11 de octubre

domingo 11 de octubre Hora: 21:00 (hora peninsular)

21:00 (hora peninsular) Canal de TV: Pendiente de confirmar

Pendiente de confirmar Estadio: JP Financial Estadio (Cadiz)

El Cádiz recibe al Sporting de Gijón en el JP Financial Estadio en un partido correspondiente a la jornada 9 de LaLiga Hypermotion. El equipo local se encuentra en la 19ª posición con 7 puntos tras 8 partidos, habiendo anotado 11 goles y encajado 10. En sus últimos 5 encuentros, el Cádiz ha logrado 1 victoria, 1 empate y 3 derrotas. Por su parte, el Sporting de Gijón ocupa la 8ª posición con 13 puntos, con 8 goles a favor y 8 en contra, y llega con un balance de 2 victorias y 3 derrotas en sus últimos 5 partidos.

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Así llegan los equipos

Cádiz: 19º con 7 puntos en 8 partidos (11 goles a favor y 10 en contra); en sus últimos 5 partidos: 1 victoria, 1 empate y 3 derrotas (resultados: V-E-D-D-D)

Sporting de Gijón: 8º con 13 puntos en 8 partidos (8 goles a favor y 8 en contra); en sus últimos 5 partidos: 2 victorias, 0 empates y 3 derrotas (resultados: V-D-V-D-D)

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