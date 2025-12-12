El Ministerio de la Seguridad Social ha confirmado que las pensiones públicas experimentarán un aumento del 2,7% en 2026, siguiendo la evolución de la inflación, según el dato definitivo del IPC de noviembre publicado por el INE. La medida busca garantizar el poder adquisitivo de los pensionistas frente al aumento de precios.

¿Por qué un 2,7%?

El incremento no es aleatorio: desde la reforma de 2021, las pensiones se revalorizan conforme al IPC medio del año anterior, anulando el índice anterior del 0,25%. Con el dato oficial de noviembre, la subida para 2026 queda fijada en 2,7%.

Cuándo se aplicará

El aumento se reflejará en los pagos a partir del 1 de enero de 2026, afectando a las 14 pagas del año (12 mensuales y dos extras).

Quiénes se benefician

En total, la medida afecta a 10,4 millones de pensiones contributivas (más de 9,4 millones de personas) y a 715.000 pensiones del Régimen de Clases Pasivas. Además de jubilación, incluye prestaciones por incapacidad permanente, viudedad, orfandad y en favor de familiares.

Impacto en los ingresos mensuales

Para las pensiones medias de jubilación (aproximadamente 1.500 euros al mes), la subida supondrá unos 41 euros adicionales al mes, unos 572 euros al año. Las pensiones medias de todo el sistema (alrededor de 1.300 euros al mes) crecerán unos 35,6 euros mensuales, es decir, 498 euros al año.

Pensiones mínimas y no contributivas

Estas prestaciones, que buscan acercarse al umbral de la pobreza, continuarán con una senda de incrementos superior al 2,7% general. Por ejemplo, en 2025 subieron un 6% las mínimas y un 9,1% las no contributivas.

Pensión máxima

Aunque no hay confirmación oficial, se estima que la pensión máxima rondará los 3.360 euros al mes en 14 pagas, un aumento del 2,815%. Este incremento superior se debe a que los salarios más altos cotizan más al sistema y las nuevas pensiones máximas reciben un ajuste adicional anual. Las pensiones máximas ya reconocidas crecerán al 2,7%, igual que el resto.

Complementos adicionales

Algunas pensiones pueden superar los 3.360 euros mensuales si incluyen el complemento por brecha de género, creado en 2021, que actualmente está en revisión tras una sentencia europea que consideró su tratamiento discriminatorio para hombres.