La Lotería de Navidad es mucho más que un sorteo: es una tradición que cada 22 de diciembre envuelve a millones de españoles en un ambiente de ilusión y esperanza. Desde hace más de dos siglos, este evento marca el inicio de las fiestas navideñas, congregando a familias, amigos y compañeros de trabajo alrededor de décimos compartidos y sueños comunes. El esperado Gordo, con un premio de 4 millones de euros por serie, convierte este día en un acontecimiento único, seguido con atención incluso por políticos y celebridades.

Entre los participantes del sorteo se encontraba el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, quien el año pasado se llevó un modesto premio con sus décimos. La curiosa historia del líder socialista despertó gran interés mediático, demostrando que la fortuna puede visitar a todos, independientemente de su cargo.

Fue el 22 de diciembre de 2022 cuando Sánchez obtuvo un total de 320 euros gracias a los premios menores: 200 euros por dos décimos adquiridos en la sede del PSOE en Ferraz y 100 euros por otro décimo de la oficina de Prospectiva y Estrategia de País a Largo Plazo. Aunque el premio no fue cuantioso, el presidente compartió la noticia con una sonrisa y gesto de satisfacción, ya que era su primera vez resultando ganador en este tradicional sorteo.

La participación de figuras públicas como Sánchez plantea interrogantes sobre la legalidad de jugar a la Lotería de Navidad. Según la Ley 13/2011 de Regulación del Juego, está prohibido que participen menores de 18 años, personas adictas al juego, directivos de Loterías y Apuestas del Estado y sus familiares hasta segundo grado, así como integrantes de la Comisión Nacional del Juego o miembros de la organización del sorteo. A pesar de estas restricciones, políticos y ciudadanos con plena capacidad legal pueden jugar sin problema, tal como lo demostró el presidente del Gobierno.

El caso de Pedro Sánchez en la Lotería de Navidad recuerda que, aunque no siempre se gane el Gordo, la ilusión compartida sigue siendo uno de los mayores regalos de estas fiestas en España.