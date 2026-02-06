La exmilitante del PSOE Leire Díez ha afirmado que la Guardia Civil empleó a la periodista Patricia López, fallecida en diciembre pasado, para espiarla a ella y al exsecretario de Organización del partido, Santos Cerdán.

En una entrevista concedida este jueves a RAC1, Díez aseguró que López le confesó poco antes de morir que durante 11 años había proporcionado información a la Guardia Civil, y que incluso recibió compensación por ello. Según la exmilitante, la periodista le entregó documentación, audios y mensajes que demostrarían esta colaboración.

Con este material, Díez presentó un escrito ante el juzgado de Madrid que la investiga por supuestamente haber intentado desacreditar a la Unidad Central Operativa (UCO) y a la Fiscalía para cuestionar el origen de su causa judicial.

La defensa de Díez explica que Patricia López, cofundadora de la revista Crónica Libre junto a la exmilitante, reveló que desde 2024 “se podría haber llevado a cabo una investigación sobre Díez sin autorización judicial y vulnerando sus derechos fundamentales”.

Según el escrito, un guardia civil habría solicitado a López información sobre “las andanzas” de Díez y Cerdán, incluyendo financiación del PSOE y grabaciones de ambos, denominadas por el agente como “Comando Ferraz”.

Por ello, la abogada de Díez solicita al juez Arturo Zamarriego que se cite a declarar a ese miembro de la Guardia Civil y se realicen diligencias para aclarar si la investigación fue ilegal.

Díez añadió que López decidió contarle todo porque se sentía “engañada, utilizada y manipulada”, y que aunque facilitó información, no autorizó su difusión. Según los audios, al observar publicaciones sesgadas en medios de comunicación, López comprendió que había sido utilizada y decidió revelarlo.