La eurodiputada y exministra de Podemos, Irene Montero, ha confirmado este viernes que su partido apoyará en el Congreso el decreto del escudo social aprobado el pasado martes por el Consejo de Ministros, que incluye medidas de protección frente a los desahucios. El voto favorable de los cuatro diputados de Podemos despeja una de las incógnitas del Gobierno, aunque la norma aún necesita el respaldo de Junts, que ha anunciado su rechazo.

“Podemos va a estar ahí para defender los derechos de las familias. Cuando venga el decreto que las protege, aunque venga decrecido, nosotras vamos a votar a favor”, afirmó Montero en una entrevista en TVE, en la que no dudó en criticar la gestión del Ejecutivo: “Esta situación es consecuencia de que no paran de hacer chapuzas y van al día”.

El decreto tuvo que dividirse tras el rechazo del PP, Vox y Junts a una primera versión que incluía también la subida de las pensiones y otras medidas de la Seguridad Social. Para intentar acercar posturas con los nacionalistas catalanes, el Gobierno pactó con el PNV eximir a propietarios con hasta dos viviendas de ofrecer alternativas habitacionales a personas vulnerables, un acuerdo que la secretaria general de Podemos, Ione Belarra, calificó de “asco absoluto”.

Montero también destacó la negociación con el Ejecutivo para la regularización de cientos de miles de inmigrantes que ya residen y trabajan en España, y reconoció que el PSOE necesitaba el apoyo de Podemos para facilitar el traspaso de competencias a Cataluña: “Ningún problema con que las competencias en materia de migración estén en Cataluña, el problema es el racismo”, señaló.

La dirigente también se refirió a otros asuntos de actualidad, calificando de “gravísimo” el caso en Móstoles, donde el PP habría presionado para encubrir acusaciones de acoso, y criticó la dependencia de España de empresas como X y Telegram tras las tensiones entre Pedro Sánchez, Elon Musk y Pável Dúrov.

Finalmente, Montero defendió que los inmigrantes con residencia en España puedan votar: “Si viven aquí y trabajan aquí, ¿por qué no van a poder votar?”, subrayó.