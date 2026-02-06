El presidente de Aragón y candidato del Partido Popular (PP) a la reelección en las elecciones del próximo 8 de febrero, Jorge Azcón, ha dejado claro que cualquier acuerdo con Vox, de resultar necesario para gobernar, deberá respetar estrictamente la legalidad. “Vox no puede pedirnos que limpiemos los cauces de los ríos sin la autorización de la Confederación Hidrográfica del Ebro, porque sería un delito medioambiental”.

Azcón, licenciado en Derecho y máster en Urbanismo por la Universidad de Zaragoza, accedió a la Presidencia del Gobierno de Aragón en 2023 tras cuatro años como alcalde de Zaragoza. Ahora aspira a revalidar el cargo en unas elecciones inéditas en la comunidad, las primeras adelantadas y celebradas en solitario, cuya convocatoria justifica como un acto de “coherencia política” tras el bloqueo presupuestario.

El candidato popular reiteró su preferencia por un gobierno monocolor del PP, aunque reconoce que, sin mayoría absoluta, será necesario dialogar con otras formaciones. En ese escenario, subraya que los ejes irrenunciables de cualquier pacto serán la legalidad, la mejora de la gestión y el diálogo, con el objetivo de que Aragón continúe creciendo económicamente.

Sobre el PSOE y su candidata Pilar Alegría, Azcón se muestra tajante y descarta cualquier entendimiento: “No me fío de ella; prioriza la defensa de Pedro Sánchez frente a los intereses de Aragón”, aseguró.

Entre las primeras medidas de un eventual nuevo mandato, el presidente autonómico propone atraer inversiones, reforzar la sanidad y aumentar la construcción de vivienda para jóvenes. En vivienda, se compromete a mantener el ritmo de 1.000 viviendas públicas y protegidas al año, después de haber impulsado casi 3.000 en los últimos dos años y medio. En sanidad, plantea aumentar el número de médicos formados en Aragón, fidelizar al personal con incentivos económicos y avanzar en nuevas infraestructuras, como el hospital Royo Villanova en Zaragoza.

“Lo que prometemos en campaña es por lo que la gente nos vota”, concluyó Azcón, dejando claro que no traicionará a sus votantes bajo ninguna circunstancia.