La candidata del PSOE a la Presidencia de Aragón, Pilar Alegría, ha hecho un llamado a la participación masiva en las elecciones del próximo domingo y ha pedido a los aragoneses que elijan la papeleta socialista para defender sus derechos y evitar un nuevo gobierno de PP y Vox.

Alegría, que este viernes recorrió distintos puntos de Zaragoza y alrededores en un maratón electoral de 24 horas, visitó trabajadores de servicios esenciales, como la potabilizadora de la ciudad, bomberos, camioneros y personal sanitario del Hospital Royo Villanova. Durante estas visitas, insistió en que “cada voto que se quede en casa es un regalo a las dos derechas” y subrayó que está en juego “el presente y el futuro de Aragón”.

En el ámbito sanitario, la candidata socialista destacó la importancia de recuperar la sanidad pública aragonesa, comprometiéndose a construir un nuevo hospital Royo Villanova y un hospital materno-infantil, así como a reducir las listas de espera para que ningún ciudadano espere más de tres días para ser atendido por su médico de cabecera. También anunció la puesta en marcha de transporte público gratuito para facilitar el acceso a los servicios médicos en las zonas rurales.

Alegría concluyó su jornada electoral con un mitin de cierre de campaña en Zaragoza, que contará con la participación del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. La candidata insistió en que “si hay un voto que pueda frenar a las dos derechas es el PSOE”.

Además, Alegría negó cualquier relación con el exasesor socialista Paco Salazar durante la campaña, calificando como “rotundamente falsa” la información publicada por el diario ABC y advirtiendo que podría emprender acciones legales ante la difusión de lo que considera “bulos e insidias”.

Con la campaña prácticamente cerrada, la candidata socialista apuesta por movilizar a los ciudadanos y consolidar su propuesta centrada en los servicios públicos, la sanidad y los derechos sociales para marcar la diferencia en los próximos comicios.