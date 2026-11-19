El conjunto de Luis de la Fuente disputará la ida en Mestalla tras concluir segundo de grupo ante Inglaterra y se jugará el pase a la Final Four a domicilio frente a una de las tres selecciones cabezas de serie.

El sorteo de los cuartos de final de la Liga de las Naciones se celebrará este viernes 20 de noviembre a partir de las 12:00 horas (CET) en la localidad suiza de Nyon, definiendo el camino de la selección española hacia la fase final del torneo. Tras caer frente a Inglaterra en el estadio Metropolitano por 2-3, el combinado dirigido por Luis de la Fuente concluyó la fase de grupos en la segunda posición, una circunstancia que condiciona el orden de su eliminatoria y le obliga a disputar el encuentro de vuelta lejos de su territorio.

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Las eliminatorias de cuartos de final se jugarán a doble partido entre el 25 y el 30 de marzo de 2027, estableciéndose los choques de ida entre el 25 y el 27 de marzo y los encuentros de vuelta entre el 28 y el 30 de marzo. Como segunda clasificada de su grupo, España no podrá medirse a Inglaterra y aguardará en el bombo a uno de los tres primeros clasificados restantes: la Francia de Zinedine Zidane, la Portugal de Jorge Jesús o la Alemania de Jürgen Klopp.

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Tres posibles cruces marcados por precedentes recientes

El abanico de adversarios que emerge del sorteo presenta tres escenarios competitivos de máxima exigencia para la selección española en marzo de 2027. Un cruce ante Francia supondría un nuevo enfrentamiento con el combinado de Zinedine Zidane y Kylian Mbappé apenas unos meses después de que España eliminara a los galos en las semifinales del Mundial, con la particularidad de que en esta ocasión la eliminatoria se resolvería en territorio francés.

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Si la bola deparara un duelo frente a Portugal, el enfrentamiento reeditaría la última final de la Liga de las Naciones, resuelta en los lanzamientos de penalti a favor de la selección portuguesa, brindando al equipo español la posibilidad de buscar la revancha frente a la vigente campeona. El conjunto luso certificó la primera plaza de su grupo al imponerse a Gales, tras sobreponerse a un encuentro en el que encajó una derrota previa por 1-4 frente a Dinamarca y en el que los galeses voltearon el tanto inicial de Bruno Fernandes mediante David Brooks y Sorba Thomas, antes de que Portugal alcanzara los quince puntos con los goles de Pedro Neto y Carlos Forbs.

La tercera alternativa corresponde a Alemania, selección que se adjudicó el liderato de su grupo tras imponerse por 5-0 en Berlín en el duelo directo ante Holanda, modificando la configuración del sorteo. Una eliminatoria ante el equipo de Jürgen Klopp recuperaría el precedente de los cuartos de final de la Eurocopa de 2024, cuando España venció en Stuttgart con un tanto de Mikel Merino en la prórroga, con la diferencia de que la resolución de esta próxima serie volvería a jugarse en suelo alemán.

Mestalla para el partido de ida y candidatura española para la Final Four

En el plano organizativo, la Real Federación Española de Fútbol pretende que el encuentro de ida de los cuartos de final se dispute en Mestalla, lo que permitiría a la selección española despedirse del actual estadio valencianista antes de que el Valencia lleve a cabo la mudanza a su nuevo recinto. Tanto la fecha exacta como la confirmación definitiva de la sede para el primer partido permanecen pendientes de ratificación oficial.

Más allá de la eliminatoria de marzo, la selección española aspira a albergar la Final Four de la Liga de las Naciones, fijada en el calendario entre el 9 y el 13 de junio de 2027. La Federación ha presentado su candidatura con el estadio Santiago Bernabéu y el Nuevo José Zorrilla como sedes, de modo que, si la UEFA selecciona la propuesta española, el coliseo del Real Madrid acogería la final del torneo. Francia también figura entre las candidaturas que optan a organizar la fase decisiva, un escenario al que España solo podrá acceder si supera previamente la eliminatoria de cuartos de final con el partido de vuelta a domicilio.