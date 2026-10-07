Más de 85.000 aficionados llenaron el estadio bonaerense para presenciar la última función del capitán albiceleste

Más de 85.000 espectadores abarrotaron el estadio Monumental para despedir a Leo Messi. El capitán de la selección argentina decidió poner punto final a su etapa con el combinado nacional, un anuncio que provocó una movilización sin precedentes en todo el país. Miles de seguidores quisieron estar presentes en Buenos Aires para acompañar al futbolista en su última función con la camiseta albiceleste, en una jornada cargada de emociones, recuerdos y homenajes que ha tenido un gran impacto a nivel mundial.

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Desde varias horas antes del inicio del encuentro, los alrededores del recinto deportivo estaban completamente teñidos de celeste y blanco. Familias enteras, niños luciendo la camiseta con el número diez y aficionados llegados desde diversos puntos del territorio argentino se congregaron en las calles de la capital para ser testigos de una cita histórica. La expectación era máxima ante la despedida del jugador que ha liderado al equipo nacional durante casi dos décadas.

Un recibimiento multitudinario con espectáculos y homenajes

El homenaje a Leo Messi convirtió las gradas del Monumental en un gran escenario de celebración. La organización preparó diversas actuaciones, espectáculos, una zona para aficionados y distintos actos conmemorativos. Antes de que diera comienzo el partido, sobre el césped se desplegó una gigantesca lona con la imagen del delantero, el dorsal ’10’ y la palabra «Gracias» como reconocimiento a su trayectoria internacional.

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Saltan los dos equipos al terreno de juego.



😢 Salta 𝐋𝐞𝐨 𝐌𝐞𝐬𝐬𝐢 𝐩𝐨𝐫 𝐮́𝐥𝐭𝐢𝐦𝐚 𝐯𝐞𝐳.



🏟️ Espectáculo, pirotecnia y una grada entregada al '10'.#AD10S #LaCasaDelFútbol pic.twitter.com/3FeJlWuHOX — Movistar Plus Deportes (@MPlusDeportes) October 6, 2026

Con el aforo completamente completo, las luces del estadio se apagaron por completo durante unos segundos. A continuación, un espectáculo de fuegos artificiales iluminó el cielo de Buenos Aires mientras la multitud coreaba al unísono el nombre del capitán argentino. Messi saltó al terreno de juego acompañado por sus hijos para observar el ambiente festivo en las tribunas.

Lágrimas en el himno y un parón conmemorativo en el minuto diez

Uno de los momentos con mayor carga emotiva de la noche se produjo durante la interpretación del himno nacional argentino, a cargo del cantante Fabio Santana. La interpretación fue acompañada de forma unánime por los miles de asistentes. Durante la ceremonia, la emoción afectó visiblemente a varios miembros de la expedición albiceleste. El seleccionador Lionel Scaloni rompió a llorar, mientras que otros futbolistas de referencia como Nicolás Otamendi y Emiliano ‘Dibu’ Martínez tampoco pudieron ocultar su conmoción. Segundos después, el propio Messi terminó rompiendo en lágrimas sobre el césped.

🇦🇷🥹 LIONEL MESSI LLORANDO CON EL HIMNO NACIONAL ARGENTINO. QUE EMOCIONANTE. pic.twitter.com/FoFi04RPJQ — JS (@juegosimple__) October 6, 2026

La jornada de reconocimiento tuvo un hito adicional durante el desarrollo del juego. En el minuto diez del encuentro, el partido se detuvo por completo para realizar un homenaje específico dentro de la programación de la noche. El estadio entero se puso en pie para ovacionar al delantero, acompañado por una pequeña exhibición pirotécnica dentro del recinto. La despedida del capitán concluyó así como un evento de gran escala que marca el cierre de su etapa en la selección argentina.