Lo que comenzó como una tensión silenciosa tras la elección del primer pontífice estadounidense de la historia, ha estallado este lunes en un enfrentamiento abierto. El papa León XIV, en el inicio de su gira por África, ha respondido con firmeza a los ataques del presidente Donald Trump, consolidando su figura como el principal contrapeso moral y político a la agenda de la Casa Blanca.

El detonante: Irán y la retórica bélica

La escalada dialéctica alcanzó su punto crítico tras los recientes llamamientos de León XIV a favor del diálogo con Irán. El Papa calificó de «inaceptable» la retórica belicista de la administración Trump, instando a las potencias a sentarse en mesas de mediación.

La respuesta de Trump no se hizo esperar. A través de su red social, Truth Social, el mandatario estadounidense arremetió contra el Pontífice calificándolo de “débil ante la delincuencia” y “nefasto en política exterior”. Trump llegó a exigirle que “deje de complacer a la izquierda radical” y que se centre en ser Papa en lugar de político.

“No tengo miedo”: La respuesta desde el avión papal

Camino a Argelia, en la primera etapa de su gira africana de 11 días, León XIV no eludió el conflicto. “No tengo miedo a Trump. Seguiré hablando en voz alta contra la guerra”, declaró el Pontífice a los periodistas a bordo del avión. “Demasiadas personas inocentes han sido asesinadas, y creo que alguien debe alzar la voz”.

Este intercambio marca un hito inédito: un presidente de EE. UU. atacando frontalmente a un Papa de su propia nacionalidad, a quien acusa de traicionar los intereses de su país de origen.

El dilema de la ultraderecha católica

El enfrentamiento ha colocado a los sectores más conservadores de la Iglesia y a los votantes católicos de Trump ante un dilema existencial. Mientras el Vaticano refuerza su mensaje sobre la acogida de migrantes y la paz global —advirtiendo contra el riesgo de convertir el Mediterráneo y el Sáhara en “cementerios”—, Trump intensifica su guerra cultural, llegando incluso a publicar (y luego borrar) una polémica imagen suya comparándose con Jesucristo.

Analistas internacionales sugieren que León XIV ha decidido asumir el rol de «líder de la oposición global» a las políticas aislacionistas de Washington. Con su viaje a Argelia, Camerún, Angola y Guinea Ecuatorial, el Papa busca desplazar el centro de gravedad de la Iglesia hacia el Sur Global, alejándose de las batallas políticas de su Washington natal.

Puntos clave del conflicto:

Paz en Irán: El Papa exige mediación; Trump lo ve como una muestra de debilidad.

El Papa exige mediación; Trump lo ve como una muestra de debilidad. Inmigración: León XIV denuncia la «tiranía del poder» y el maltrato a los migrantes; Trump lo acusa de seguir una agenda de izquierda.

León XIV denuncia la «tiranía del poder» y el maltrato a los migrantes; Trump lo acusa de seguir una agenda de izquierda. Identidad estadounidense: Trump cuestiona la lealtad del Papa a los valores que él representa, mientras el Vaticano reafirma su independencia universal.

La gira por África, que durará hasta el 23 de abril, será el escenario donde León XIV termine de definir este nuevo pontificado, uno que parece no estar dispuesto a retroceder ante las presiones de la Casa Blanca.