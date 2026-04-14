El Estrecho de Ormuz se ha convertido una vez más en el epicentro de la crisis geopolítica mundial. A pesar del bloqueo total impuesto por Washington desde la tarde de ayer lunes, al menos dos buques petroleros bajo sanción estadounidense han logrado atravesar este paso estratégico, desafiando abiertamente la autoridad de la Casa Blanca.

El desafío en el mar

Según datos de navegación de Reuters y MarineTraffic, los buques que han roto el cerco son:

Rich Starry: Un petrolero de bandera china sancionado por sus vínculos comerciales con Teherán.

Un petrolero de bandera china sancionado por sus vínculos comerciales con Teherán. Murlikishan: Un navío previamente señalado por el Departamento del Tesoro de EE. UU. por transportar crudo de origen ruso e iraní.

Este movimiento ocurre en un momento de máxima volatilidad, donde el control del flujo energético mundial parece estar a prueba frente a la vigilancia de la Armada estadounidense.

Vance defiende el «éxito parcial» de las negociaciones

A pesar de la aparente ruptura del bloqueo, el vicepresidente de Estados Unidos, J.D. Vance, ha intentado calmar las aguas en una entrevista con Fox News. Contrario a la narrativa de colapso diplomático, Vance aseguró que las negociaciones con Irán «no han sido un fracaso total».

«No digo simplemente que las cosas hayan ido mal. También creo que algunas cosas han ido bien y hemos avanzado mucho», afirmó Vance, subrayando que la administración espera que Teherán acepte puntos clave de una propuesta que, según The New York Times, incluiría la suspensión del programa nuclear iraní por cinco años.

Esta postura optimista ha tenido un impacto inmediato en los mercados: las Bolsas han mostrado repuntes mientras el precio del petróleo tiende a la baja, ante la esperanza de que un acuerdo evite una escalada bélica mayor.

Hezbolá intenta dinamitar el diálogo en Líbano

Mientras Washington e Irán mantienen canales abiertos, la situación en Líbano se complica. El líder de Hezbolá, Naim Qassem, ha lanzado un duro mensaje al Gobierno libanés, exigiendo la cancelación inmediata de la reunión prevista para hoy en Washington entre los embajadores de Líbano e Israel.

Qassem ha calificado estas conversaciones de «inútiles», en un intento claro de la milicia chií por bloquear cualquier salida negociada al conflicto fronterizo que mantiene en vilo a la región.

Un escenario de contrastes

La jornada de este martes presenta una dualidad crítica: por un lado, el desafío logístico y militar en el Estrecho de Ormuz y la presión de grupos como Hezbolá; por otro, una ventana diplomática que el ala moderada de Irán (representada bajo la mirada del líder supremo Mojtaba Khamenei) y la administración estadounidense parecen querer mantener abierta para evitar un conflicto de escala impredecible.