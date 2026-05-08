Novak Djokovic debuta en el Masters 1000 de Roma 2026 este viernes 8 de mayo ante el croata Dino Prizmic, en un partido correspondiente a la segunda ronda del torneo italiano.

El duelo se disputará en el Campo Centrale del Foro Itálico y supondrá el regreso de Djokovic a la competición tras varias semanas sin disputar un partido oficial. El serbio afronta Roma como una cita clave en su preparación para Roland Garros.

A qué hora juega Djokovic contra Prizmic

El partido entre Dino Prizmic y Novak Djokovic está programado para el viernes 8 de mayo, en el tercer turno del Campo Centrale.

El encuentro se jugará a continuación del Daniel Altmaier – Alexander Zverev, que no comenzará antes de las 13:00 horas. Por ello, el Prizmic – Djokovic arrancará previsiblemente en torno a las 15:00 horas, aunque el horario exacto dependerá de la duración de los partidos anteriores.

Dónde ver el Prizmic – Djokovic por TV y online

El partido Prizmic – Djokovic del Masters de Roma se podrá ver en España a través de:

Movistar Plus+

Tennis TV

Movistar Plus+ cuenta con los derechos del torneo masculino en España, mientras que Tennis TV ofrece la retransmisión internacional del circuito ATP por streaming.

Djokovic vuelve en Roma antes de Roland Garros

Djokovic llega al Masters de Roma después de no competir en los torneos previos de tierra batida de Montecarlo y Madrid. Su estreno ante Prizmic será una prueba importante para medir su estado competitivo antes de Roland Garros.

Prizmic, por su parte, accedió a esta ronda tras superar a Marton Fucsovics en su debut, lo que le permite medirse a uno de los grandes nombres de la historia del tenis en la pista central del Foro Itálico.

Datos del partido

Partido: Dino Prizmic – Novak Djokovic

Torneo: Masters 1000 de Roma

Ronda: Segunda ronda

Fecha: viernes 8 de mayo de 2026

Hora aproximada: 15:00 horas

Pista: Campo Centrale

Dónde ver: Movistar Plus+ y Tennis TV