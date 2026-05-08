WASHINGTON D.C. | El mundo del deporte y la política se fusionarán el próximo 14 de junio en lo que promete ser el evento más exclusivo de la década. Bajo el nombre de UFC 250 Freedom, el campeón hispano-georgiano Ilia Topuria se enfrentará al estadounidense Justin Gaethje por el título del peso ligero. Sin embargo, lo que ha acaparado todos los titulares no es solo el combate, sino el precio de su entrada más exclusiva: 1,27 millones de euros (1,5 millones de dólares).

Un evento «Once in a Lifetime»

La UFC ha diseñado un paquete de hospitalidad dirigido estrictamente a «personas influyentes» y grandes fortunas, bajo la premisa de que será una experiencia única en la vida. Este pase de lujo sitúa al evento en el podio de los más caros de la historia del deporte, solo superado por la mítica cena con Warren Buffett (18 millones) y el pack para el último duelo Messi-Ronaldo en Arabia Saudí (2,4 millones).

¿Qué incluye la entrada de 1,27 millones?

Quienes desembolsen esta astronómica cifra no solo verán la pelea; vivirán dentro del ecosistema presidencial durante un fin de semana:

Acceso a la Residencia Presidencial: Los compradores asistirán a los pesajes ceremoniales dentro de la propia residencia del presidente Donald Trump .

Los compradores asistirán a los pesajes ceremoniales dentro de la propia residencia del presidente . Asientos en el «South Lawn»: El octógono se instalará en el Jardín Sur de la Casa Blanca , donde se celebrará el evento al aire libre bajo un despliegue tecnológico sin precedentes.

El octógono se instalará en el , donde se celebrará el evento al aire libre bajo un despliegue tecnológico sin precedentes. Cercanía absoluta: Entradas en las primeras filas, a escasos metros de la jaula.

Entradas en las primeras filas, a escasos metros de la jaula. Protocolo VIP: Recepción de bienvenida exclusiva y asientos reservados en la conferencia de prensa oficial.

«Es espectáculo ‘made in USA’ en su máxima expresión. Una jaula con arcos metálicos diseñados para proyectar luz directa a los protagonistas en un entorno que nunca antes ha albergado una lucha de este calibre», señalan fuentes de la organización.

Topuria busca la gloria en suelo americano

Ilia Topuria, que ya es un fenómeno de masas en España, se juega más que un cinturón. Defender su estatus de estrella global en el jardín de la Casa Blanca ante un guerrero como Justin Gaethje eleva su figura a una dimensión casi política. La expectación es máxima para una velada que, entre el lujo extremo de las gradas y la brutalidad del octógono, marcará un antes y un después en la historia de las artes marciales mixtas.