El Levante recibe este viernes 8 de mayo a Osasuna en el Ciutat de València en un partido clave de la jornada 35 de LaLiga EA Sports. El conjunto granota llega con la obligación de ganar para mantener vivas sus opciones de permanencia, mientras que el equipo navarro afronta la cita con la salvación prácticamente asegurada y con la posibilidad de acercarse a los puestos europeos.

El Levante es penúltimo con 33 puntos, a cuatro de la permanencia, y no puede permitirse otro tropiezo después de la derrota sufrida ante el Villarreal. Osasuna, por su parte, ocupa la décima posición con 42 puntos y busca reaccionar tras caer frente al Barcelona en El Sadar.

A qué hora es el Levante – Osasuna

El partido entre Levante y Osasuna, correspondiente a la jornada 35 de LaLiga EA Sports, se disputa este viernes 8 de mayo de 2026 a las 21:00 horas.

El encuentro se jugará en el Ciutat de València, donde el Levante tratará de apoyarse en su afición para lograr una victoria vital en la lucha por la salvación.

Dónde ver en TV el Levante – Osasuna

El Levante – Osasuna se podrá ver en directo por televisión a través de DAZN.

Además, el partido podrá seguirse online mediante las plataformas digitales de los operadores que cuenten con los derechos de emisión de LaLiga EA Sports.

Cómo llega el Levante

El Levante llega al duelo en una situación muy delicada. El equipo ocupa la 19ª posición de la clasificación con 33 puntos y necesita sumar de tres en tres para no quedarse sin margen en la pelea por evitar el descenso.

Tras la derrota en La Cerámica ante el Villarreal, el técnico luso podría introducir cambios en el once. Manu Sánchez tiene opciones de volver a la defensa, mientras que Raghouber apunta a ocupar el puesto de Arriaga en el centro del campo junto a Olasagasti y Pablo Martínez.

Cómo llega Osasuna

Osasuna visita el Ciutat de València con la tranquilidad de tener la permanencia prácticamente asegurada. El conjunto navarro suma 42 puntos y se encuentra cerca de los puestos europeos, por lo que una victoria le permitiría dar un salto importante en la clasificación.

El equipo llega tras perder ante el Barcelona en El Sadar, pero con buenas sensaciones competitivas y con casi toda la plantilla disponible. La única baja seguirá siendo Víctor Muñoz, mientras que Raúl Moro apunta de nuevo al once titular.

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Un partido con necesidades muy distintas

El Levante afronta el choque como una final por la permanencia. Cualquier tropiezo puede dejarle en una situación límite a falta de pocas jornadas para el final de la temporada.

Osasuna, en cambio, mira hacia arriba. Sin la presión del descenso, el equipo navarro tiene la oportunidad de acercarse a la séptima plaza y alimentar sus opciones europeas.

Datos del Levante – Osasuna

Partido: Levante – Osasuna

Competición: LaLiga EA Sports

Jornada: 35

Fecha: viernes 8 de mayo de 2026

Hora: 21:00 horas

Estadio: Ciutat de València

Dónde ver: DAZN