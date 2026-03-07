Frente a la persistente crisis de la vivienda, surge una alternativa tecnológica que llega directamente desde China. La empresa gallega Caslua Import ha instalado en San Vicente do Mar la primera «casa cápsula» de España, un modelo de vivienda inteligente y «todo incluido» que busca transformar el concepto de hogar modular.

Tecnología y domótica de vanguardia

A diferencia de las casas prefabricadas convencionales, estas estructuras destacan por su alto nivel de automatización. La vivienda de demostración funciona íntegramente mediante órdenes de voz gestionadas por un avatar, capaz de ejecutar tareas como abrir cortinas, regular la iluminación o incluso desplegar el techo retráctil.

Beatriz Castro y Antonio Luaña, fundadores de la empresa y únicos autorizados para importar este modelo en el país, decidieron traer el concepto tras ver su éxito en el mercado asiático. «Cuando las vi en China, pensé: ¿cómo no está esto en España?», explica Luaña.

Características y resistencia

La unidad básica cuenta con 40 metros cuadrados y se fabrica con materiales de alta durabilidad como aluminio estructural y acero galvanizado. Están diseñadas para ser prácticamente libres de mantenimiento, con una garantía de 25 años en la pintura y 50 años en la estructura. Además, ofrecen:

Aislamiento total: Sistemas térmicos y acústicos que protegen contra la humedad y la corrosión.

Sistemas térmicos y acústicos que protegen contra la humedad y la corrosión. Rapidez de entrega: El proceso entre fabricación y envío es de apenas tres meses.

El proceso entre fabricación y envío es de apenas tres meses. Equipamiento completo: Incluyen cocina equipada, baño, aire acondicionado y proyector de serie.

Precios y modelos

La gama de estas microviviendas se divide principalmente en dos segmentos:

Modelo básico (desde 70.000 €): Incluye una habitación, baño completo, cocina y domótica esencial. Gama alta (aprox. 85.000 €): Añade lujos como jacuzzi, sistema de aerotermia y el espectacular techo retráctil para ver las estrellas.

Esta propuesta se suma a otras alternativas modulares que buscan ofrecer soluciones rápidas y económicas en un mercado inmobiliario cada vez más tensionado, permitiendo a los propietarios ampliar el espacio añadiendo nuevos módulos según sus necesidades.