El Reino alauí inicia el proceso de censo para 2026 con el objetivo de cualificar a sus reclutas en la gestión de crisis y fortalecer la cohesión social frente a las amenazas regionales.

Fuerzas Armadas — Marruecos se encuentra en pleno proceso de selección de los nuevos reclutas para el Servicio Militar Obligatorio, una convocatoria que este año trasciende la mera instrucción castrense. Las autoridades militares del país vecino buscan configurar una fuerza de «seguridad integral» mediante la movilización de una población de reserva cualificada, diseñada específicamente para afrontar crisis y desastres naturales.

Esta estrategia, según detallan medios locales, no solo responde a necesidades operativas, sino que se enmarca en las misiones generales de inculcar los valores de la ciudadanía cívica y la lealtad a las instituciones. El servicio se postula así como una escuela de pertenencia nacional destinada a fortalecer el vínculo simbólico entre las nuevas generaciones y el Estado.

Integración social y formación técnica

Desde una perspectiva de desarrollo, el sistema de reclutamiento se destaca como un mecanismo eficaz de integración social. El programa ofrece formación profesional orientada a reducir la vulnerabilidad de los jóvenes, especialmente de aquellos que han quedado fuera del sistema educativo o del mercado laboral.

El experto internacional en gestión de crisis, Al-Buraq Shadi Abdel Salam, señala que el censo para 2026 es una manifestación de la conciencia del Estado marroquí sobre la necesidad de fortalecer la soberanía nacional. En un contexto global turbulento, la mentalidad estratégica de Rabat busca anticipar amenazas mediante la unificación de la doctrina de defensa en todos los componentes de la sociedad.

Un pilar contra los riesgos multidimensionales

La formación proporcionada durante el periodo de servicio busca dotar a los reclutas de competencias técnicas que faciliten su posterior inserción en el ciclo económico. Abdel Salam subraya que esta cualificación crea una generación capaz de adaptarse a los cambios tecnológicos y de actuar con alta eficiencia ante emergencias.

«El servicio militar permite la preparación de recursos humanos capacitados para afrontar emergencias, desastres naturales y posibles conflictos regionales», afirma el analista.

En última instancia, la gestión de riesgos se constituye como un pilar fundamental para garantizar la proactividad ante amenazas multidimensionales. El objetivo final es fortalecer la resiliencia de las instituciones estatales y su capacidad para absorber tanto crisis geopolíticas como económicas, convirtiendo los desafíos de seguridad en oportunidades para el crecimiento sostenible del Reino.