El técnico sevillano afronta el duelo en las Islas Canarias con una mezcla de realismo y optimismo, restando peso a la presión clasificatoria a pesar de que una victoria metería al Ceuta en puestos de play-off de ascenso.

El Parte de Guerra: Plaga de Bajas

A pesar de haber tenido una temporada tranquila en lo médico, el Ceuta llega a este tramo con siete ausencias confirmadas, lo que supone un reto logístico para el once titular. Los jugadores ausentes son Anuar (recaída), Aisar (sanción), Capa (molestias), Campaña (baja de 3 a 4 semanas), Kuki Zalazar (un mes de baja), Marc Domènech (en fase final de recuperación) y Cristian (proceso vírico).

«Preocupación cero por las bajas, porque el que entra lo hace a un extraordinario nivel».

Claves del Encuentro

Elogio al rival: Romero se declara admirador de la «filosofía canaria» y el trato de balón de la UD Las Palmas. Sitúa al equipo amarillo como uno de los máximos favoritos al ascenso directo.

Romero se declara admirador de la «filosofía canaria» y el trato de balón de la UD Las Palmas. Sitúa al equipo amarillo como uno de los máximos favoritos al ascenso directo. Factor Bassinga: El técnico destacó el potencial de Bassinga, calificándolo como un jugador con «condiciones extraordinarias» al que le ha faltado continuidad por lesiones y por la alta competencia en su posición.

El técnico destacó el potencial de Bassinga, calificándolo como un jugador con «condiciones extraordinarias» al que le ha faltado continuidad por lesiones y por la alta competencia en su posición. Enfoque mental: El entrenador prefiere tratar el choque como «un partido más» para rebajar la tensión, aunque reconoce la carga de optimismo y la ambición con la que viaja la expedición caballa.

El entrenador prefiere tratar el choque como «un partido más» para rebajar la tensión, aunque reconoce la carga de optimismo y la ambición con la que viaja la expedición caballa. Incógnita en el lateral: Ante la ausencia de piezas clave, Romero mantiene el misterio sobre quién ocupará la banda derecha: «El domingo se sabrá».

Contexto Clasificatorio

El partido no es uno cualquiera; el Ceuta ha logrado romper la lógica económica de la categoría y se encuentra en una posición privilegiada. Ganar en un escenario de la entidad de Las Palmas supondría un golpe de autoridad definitivo para asentarse en la zona noble de la tabla.