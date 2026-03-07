La líder opositora y Premio Nobel de la Paz mantiene un segundo encuentro con el presidente estadounidense para abordar la convocatoria de elecciones y la transición democrática en el país caribeño.

Washington — La líder de la oposición venezolana y Premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, prepara su inminente regreso a Caracas tras consolidar el respaldo de la Administración estadounidense. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, recibió este viernes por segunda vez en la Casa Blanca a Machado, en un encuentro de alto nivel que subraya el nuevo escenario político en la región.

Según fuentes de la Casa Blanca adelantadas por Caracol Radio y confirmadas por el entorno de la dirigente a la Agencia Efe, en la reunión participaron figuras clave del gabinete de Trump, como el secretario de Estado, Marco Rubio, y la jefa de gabinete, Susie Wiles. Durante la sesión de trabajo, los mandatarios abordaron la eventual convocatoria de elecciones en Venezuela, un paso fundamental en la hoja de ruta diseñada tras los recientes acontecimientos que han alterado el orden institucional en el país.

El blindaje internacional de la líder opositora

El estatus de María Corina Machado como Premio Nobel de la Paz actúa en la actualidad como el blindaje definitivo para su retorno. Machado abandonó Venezuela el pasado mes de diciembre con destino a Noruega para recibir el galardón, tras haber permanecido un año en la clandestinidad para eludir el arresto por parte del chavismo.

La relación entre Trump y Machado se ha estrechado significativamente desde su primera reunión el pasado 15 de enero. En aquella ocasión, la líder opositora obsequió al presidente estadounidense con su medalla del Nobel, un reconocimiento que el mandatario calificó como «largamente ansiado». Este vínculo se desarrolla en un contexto de cambio profundo, iniciado tras la operación del 3 de enero en la que Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, fueron capturados y trasladados a Nueva York para afrontar cargos por narcotráfico.

Hacia una transición democrática

En la actualidad, Donald Trump mantiene una estrecha relación con el Gobierno de la presidenta interina, Delcy Rodríguez. El mandatario estadounidense ha manifestado que la actual administración venezolana se ha plegado a sus demandas, destacando especialmente la «apertura del sector petrolero venezolano» a las empresas de Estados Unidos.

Por su parte, Machado ha sido citada para una nueva reunión en Washington dentro de dos o tres semanas. El pasado domingo, la dirigente confirmó su intención de regresar a territorio venezolano en «pocas semanas» con el objetivo de «garantizar una transición a la democracia ordenada, sostenible e indetenible». Asimismo, adelantó que su retorno servirá para preparar «una nueva y gigantesca victoria electoral», tras el fraude denunciado en los comicios del 28 de julio de 2024, donde la oposición reivindicó la victoria de Edmundo González Urrutia.