El secretario general de EH Bildu, Arnaldo Otegi, alertó este sábado de que reclamar elecciones generales anticipadas podría facilitar la llegada al poder de una coalición entre PP y Vox, una posibilidad que, según dijo, tendría consecuencias negativas para el pueblo vasco.

El secretario general de EH Bildu, Arnaldo Otegi, se mostró crítico con quienes piden un adelanto de las elecciones generales en España y advirtió de que esa decisión podría “abrirle la puerta” a un Ejecutivo formado por el Partido Popular y Vox.

Durante su intervención en el acto político celebrado en Bilbao con motivo del Bat Egin Eguna, Otegi pidió prudencia ante este escenario y lanzó un mensaje directo a los partidos que han planteado la posibilidad de acudir de nuevo a las urnas, entre ellos el PNV. Según afirmó, quienes defienden esa opción deben explicar qué beneficio tendría para la sociedad vasca.

“Pocas bromas”, señaló el dirigente soberanista, al sostener que una eventual victoria de las derechas supondría un retroceso para los trabajadores, las mujeres, los jóvenes y el reconocimiento nacional del pueblo vasco.

Otegi también cargó contra PP y Vox, a los que situó dentro de un mismo bloque político. A su juicio, las diferencias entre ambas formaciones son solo de intensidad, pero comparten un mismo proyecto ideológico.

En su discurso, el líder de EH Bildu también se refirió al debate sobre la corrupción en España. Defendió que no se trata de un problema reciente, sino de una práctica estructural vinculada al sistema político surgido tras la Transición. Según dijo, la corrupción ha estado presente en distintos niveles y ha afectado a partidos que han gobernado el país.

Otegi reclamó combatir estas prácticas con firmeza, no solo persiguiendo a los cargos públicos corruptos, sino también a quienes, según afirmó, promueven o financian esas conductas. En ese contexto, cuestionó que las investigaciones abiertas actualmente tengan como objetivo real acabar con la corrupción en España.

El dirigente abertzale también criticó al expresidente del PP Alberto Núñez Feijóo y al rey emérito Juan Carlos I, al mencionar episodios controvertidos vinculados a ambos. Otegi pidió no desviar la atención del debate de fondo y alertó contra lo que considera maniobras políticas para distraer a la ciudadanía.