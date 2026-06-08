El portavoz de ERC en el Congreso aplaude la «mirada humanista» de León XIV sobre la inmigración y critica la contradicción en los aplausos de PP y Vox.

El portavoz de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) en el Congreso, Gabriel Rufián, ha dejado una de las valoraciones más sonadas tras la histórica intervención del papa León XIV ante las Cortes Generales. Con su habitual tono punzante, el líder republicano ha ironizado sobre el panorama político actual, asegurando que se viven momentos «tan locos» que hacen que le preocupe más al pontífice «la llegada del fascismo que a Felipe González».

En declaraciones ofrecidas a los medios de comunicación en el patio del Congreso —justo después de la prolongada ovación con la que diputados y senadores despidieron al obispo de Roma—, Rufián se ha mostrado gratamente sorprendido por el enfoque del discurso papal, centrado en el humanismo y los derechos de los migrantes.

«Estamos tan mal que hay que dar la bienvenida a este tipo de discursos, al final es puro cristianismo. Habla del bien común, habla de la palabra y del respeto al otro», ha señalado el portavoz de ERC.

Críticas a la derecha y contradicciones en el hemiciclo

Rufián no ha dejado pasar la oportunidad de señalar lo que considera una profunda contradicción por parte de las bancadas del Partido Popular y Vox. El diputado catalán ha expresado su asombro ante los aplausos de estas formaciones a un mensaje que, según él, contradice su actividad parlamentaria diaria.

La contradicción denunciada: Rufián ha recordado que PP y Vox «semana a semana abuchean y vetan con sus votos un discurso que habla de bien común y que sanciona a aquellos que dicen que alguien porque viene de fuera es menos».

Rufián ha recordado que PP y Vox «semana a semana abuchean y vetan con sus votos un discurso que habla de bien común y que sanciona a aquellos que dicen que alguien porque viene de fuera es menos». El diagnóstico de la actualidad: «Hoy en día vivimos tiempos tan locos que le preocupa más la llegada del fascismo al papa que a Felipe González; así que imagínense cómo estamos», ha aseverado ante los periodistas.

Distancia en los temas morales

Al ser preguntado por los periodistas sobre los posicionamientos tradicionales de la Iglesia católica en materias sensibles como el aborto o la eutanasia —puntos donde ERC mantiene una postura radicalmente opuesta—, Rufián ha preferido marcar distancias sin entrar en confrontación directa.

«Son temas de la Iglesia», ha zanjado el líder de ERC, recordando que, al fin y al cabo, «es el papa y la Iglesia católica tiene sus posicionamientos».