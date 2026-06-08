Madrid. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha sido recibido este lunes por el papa León XIV en la Nunciatura Apostólica de Madrid, en un encuentro de unos veinte minutos donde ambos líderes han coincidido en la necesidad de defender el valor de las migraciones y los derechos humanos.

El encuentro se produce en el marco de la histórica visita oficial del pontífice a España, marcando el inicio de la tercera jornada de su viaje por el país.

Sintonía en política internacional y migratoria

A la salida de la reunión, el jefe del Ejecutivo central ha destacado la sintonía con el Santo Padre a través de un mensaje en la red social X, calificando el encuentro como un «honor».

«Compartimos el compromiso de defender el valor de las migraciones y los derechos de todas las personas», afirmó Sánchez.

Asimismo, el presidente garantizó que España seguirá apostando firmemente por el diálogo, el multilateralismo y el entendimiento entre los pueblos en el escenario internacional.

Además de la gestión migratoria, la agenda de la reunión —que comenzó puntualmente a las 9:30 horas— incluía el repaso de la situación internacional, diversas cuestiones sociales y el estado de las relaciones bilaterales entre España y el Vaticano.

Este ha sido el segundo encuentro cara a cara entre León XIV y Pedro Sánchez, tras la audiencia que mantuvieron en el Vaticano el pasado 27 de mayo. El presidente del Gobierno tiene previsto acompañar al pontífice en varios de los actos oficiales programados en Madrid, Barcelona y Canarias.

Un obsequio con simbolismo: paz e innovación

Como muestra de cortesía y de los valores compartidos entre ambas instituciones, Sánchez ha obsequiado al pontífice un bonsái de olivo español de 13 años de edad.

Según fuentes gubernamentales, la elección de este árbol responde a su profundo arraigo en la historia, la cultura y la economía española. El bonsái representa:

El equilibrio entre la tradición (el respeto a las raíces históricas).

(el respeto a las raíces históricas). La innovación y la adopción de la vanguardia tecnológica.

y la adopción de la vanguardia tecnológica. El símbolo universal de la paz, el diálogo y el entendimiento.

Tras esta cita, el papa León XIV se ha trasladado al Congreso de los Diputados para protagonizar una intervención ante los parlamentarios, una cita que el propio Sánchez ya ha calificado de «histórica».