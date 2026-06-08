Madrid. — La portavoz de Junts en el Congreso, Míriam Nogueras, y el portavoz en el Senado, Eduard Pujol, han protagonizado uno de los momentos más comentados de la recepción oficial al papa León XIV en las Cortes Generales. Ambos parlamentarios se han dirigido al pontífice en idiomas extranjeros para pedirle que utilice el catalán durante su inminente viaje a Cataluña.

El encuentro ha tenido lugar en el Salón de Pasos Perdidos de la Cámara Baja, donde el papa ha saludado a los portavoces de los diferentes grupos parlamentarios antes de pronunciar su discurso en el hemiciclo.

Un saludo en inglés: «Un maravilloso acto de amor y respeto»

Según han informado fuentes de su grupo parlamentario, Nogueras ha retenido al pontífice durante unos segundos durante el saludo protocolario. Dirigiéndose a él en inglés, la diputada le ha trasladado el siguiente mensaje:

«Su santidad; como Gaudí, soy catalana. Hablar la lengua de la tierra que te acoge es un maravilloso acto de amor y respeto. Espero que disfrute de su visita a Cataluña, mi nación».

Por su parte, el portavoz de Junts en el Senado, Eduard Pujol, ha secundado la iniciativa de su compañera de filas de cara a la jornada de mañana, trasladando exactamente el mismo mensaje al papa, aunque en esta ocasión utilizando el italiano.

Próxima parada: Cataluña

Este llamamiento de los representantes de Junts se produce en la víspera del viaje del papa León XIV a Cataluña, destino al que se desplazará mañana tras concluir su agenda oficial y sus compromisos institucionales en Madrid.