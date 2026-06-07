El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, acudió este sábado al Primavera Sound de Barcelona, donde disfrutó del concierto de Gorillaz y compartió en redes sociales varios momentos de su visita al festival, incluyendo su conversación con Damon Albarn y la cantante Amaia.

El Primavera Sound de Barcelona recibió este sábado a un asistente destacado entre el público: el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, quien se desplazó hasta el Parc del Fòrum para presenciar la actuación de Gorillaz, una de las bandas más esperadas de la jornada.

Sánchez compartió parte de su experiencia a través de su cuenta de Instagram, donde publicó imágenes del escenario y del ambiente del festival. En uno de los vídeos difundidos, el mandatario mostró la intervención del activista palestino Arab Barghouti, presentado por Damon Albarn antes del inicio del concierto. “Gracias por alzar la voz”, escribió el presidente junto a la publicación.

La presencia de Sánchez en el festival se produjo en medio de una intensa actualidad política y judicial en España. Sin embargo, durante unas horas, el jefe del Ejecutivo se mostró en un ambiente más distendido, disfrutando de la música y conversando en el backstage con Albarn, líder de Blur y fundador de Gorillaz, así como con la artista española Amaia.

Gorillaz ofreció un espectáculo de aproximadamente una hora y media, con Damon Albarn acompañado por músicos y coristas. La banda repasó algunos de sus temas más conocidos, entre ellos On Melancholy Hill, Dirty Harry, Feel Good Inc. y Clint Eastwood, además de interpretar canciones vinculadas a su más reciente trabajo.

La jornada del sábado también tuvo una fuerte presencia británica con el regreso de The xx, que volvió a los escenarios tras varios años de ausencia. El grupo londinense repasó canciones como Crystalised, Intro, Islands y Sunset, ante un público entregado.

Otros nombres destacados del cierre del festival fueron My Bloody Valentine, referentes del shoegaze, y Big Thief, que aportó una propuesta de indie rock con influencias folk. Con esta programación, el Primavera Sound puso fin a su 24ª edición, que reunió a unas 287.000 personas en sus distintos conciertos.