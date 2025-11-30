En el día de hoy, cientos de trabajadores por cuenta propia han salido a las calles de Ceuta para participar en una manifestación en defensa de los derechos del colectivo. La protesta forma parte de una convocatoria a nivel nacional que está teniendo lugar en distintas ciudades de España bajo el lema: “No pedimos privilegios, pedimos justicia”.

La movilización, que ha comenzado en torno al mediodía, está recorriendo varias calles céntricas de la ciudad, con la participación de autónomos de diferentes sectores —comercio, hostelería, transporte, servicios y pequeños emprendedores—, así como familiares y ciudadanos que se han sumado en señal de apoyo.

Principales reivindicaciones

Los manifestantes exigen una mejora urgente de sus condiciones laborales y sociales. Entre sus principales demandas destacan:

Cuotas de autónomos ajustadas a los ingresos reales.

Mayor protección en caso de baja médica, desempleo, maternidad o paternidad.

Reducción de la burocracia y simplificación de los trámites administrativos.

Medidas efectivas contra la morosidad.

Mejores condiciones de jubilación.

Más apoyo institucional para los pequeños negocios.

Según han expresado algunos participantes, muchos autónomos se sienten “asfixiados” por la presión fiscal, el aumento de los costes y la falta de ayudas reales, lo que está provocando el cierre continuo de pequeños negocios en la ciudad.

Ambiente de la manifestación

La marcha se está desarrollando de manera pacífica, con cánticos reivindicativos, pancartas y carteles en los que se pueden leer mensajes como “Sin autónomos no hay economía” o “Trabajamos para sobrevivir, no para endeudarnos”. La presencia policial está siendo discreta y, por el momento, no se han registrado incidentes.

Los organizadores confían en que esta protesta marque un punto de inflexión y sirva para que las administraciones escuchen las demandas de un colectivo que consideran “olvidado”, pero esencial para la economía local y nacional.