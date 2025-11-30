El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ha revelado un «plan especial» destinado a ayudar a los venezolanos que se encuentran varados en el extranjero debido a la suspensión de vuelos imposiciones del gobierno estadounidense.

Durante un comunicado publicado en las redes sociales, la vicepresidenta ejecutiva, Delcy Rodríguez, destacó que este plan no solo busca facilitar el regreso de los compatriotas varados en otras naciones, sino también establecer itinerarios accesibles para aquellos que necesiten viajar al extranjero.

Rodríguez también enfatizó que el gobierno venezolano ha puesto en marcha todos los mecanismos multilaterales con base en el derecho internacional para exigir el cese inmediato de esta situación, a la que califica de «acción ilegítima e ilícita».

El anuncio de Maduro se produce en un momento de crecientes tensiones en la región, especialmente después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, anunciara el cierre total del espacio aéreo venezolano, lo que ha intensificado la presión sobre el gobierno de Caracas.

En el marco de estas tensiones, la Fuerza Aérea de Venezuela ha sido instruida por Maduro para estar «alerta, listos y dispuestos» a defender la soberanía del país frente a cualquier eventualidad.

Por su parte, Delcy Rodríguez ha aprovechado para criticar la intervención del gobierno estadounidense en los asuntos internos de Venezuela, señalando el hecho de que Trump está obedeciendo las solicitudes de la política opositora María Corina Machado. Esta política ha buscado bloquear el espacio aéreo venezolano, desatando más controversias en la política interna del país.

Las restricciones impuestas por Estados Unidos han generado un escenario complicado para los pasajeros que desean regresar a Venezuela. En Madrid, por ejemplo, decenas de venezolanos han estado atrapados en el aeropuerto de Barajas esperando una solución que parece demorar.

Las aerolíneas, temerosas de volar a Venezuela, han comenzado a suspender sus operaciones, dejando a muchos varados y sin opciones de regreso a su país. Esta situación ha creado una creciente inquietud entre los pasajeros que desean regresar a casa, mientras que el gobierno venezolano intenta garantizar su retorno.