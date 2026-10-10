La Junta de Personal de la Administración General del Estado en Ceuta informa que los empleados públicos de la AGE podrán asistir a los actos de recibimiento a Sus Majestades los Reyes el próximo 13 de octubre.

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La Delegación del Gobierno ha comunicado su disposición a facilitar la asistencia de los funcionarios siempre que no se altere el normal funcionamiento de los servicios públicos.

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La Junta valora positivamente esta disposición y confía en que los responsables de las distintas unidades administrativas organicen los servicios para permitir la salida del personal interesado, garantizando así la atención a la ciudadanía.

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Aunque no se ha concedido un día libre extraordinario para el evento, la Junta considera importante la voluntad de favorecer la participación en un acontecimiento de gran trascendencia institucional y emocional para los ceutíes.

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La presencia de los Reyes en Ceuta, la primera desde su llegada al trono, es un gesto de cercanía y respaldo institucional que refuerza la unidad y esperanza en el futuro de la ciudad.