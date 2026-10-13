Madrid / Ceuta — El Consejo de Ministros ha dado luz verde a una subvención directa y urgente de 45,3 millones de euros destinada a la ciudad autónoma de Ceuta. Este paquete económico extraordinario busca aliviar las tensiones financieras de la administración local y sufragar el impacto económico derivado de la crisis migratoria.

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Según han trasladado fuentes gubernamentales, esta inyección económica está diseñada para compensar los costes imprevistos y de gran calado que la ciudad ha tenido que asumir para hacer frente a la situación de emergencia, garantizando así la cobertura de las necesidades esenciales de la ciudadanía.

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Apoyo a la estabilidad y los servicios locales

La asignación de estos fondos directos se suma a los diferentes mecanismos de cooperación y estabilidad financiera impulsados desde el Ejecutivo central para respaldar a las regiones bajo presión excepcional. Desde las administraciones se ha enfatizado la necesidad de dotar a Ceuta de los recursos imprescindibles para mitigar el desgaste presupuestario acumulado en los últimos meses, permitiendo que la corporación local mantenga el correcto funcionamiento de sus servicios públicos fundamentales.

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Con esta medida, el Gobierno central ratifica su compromiso de apoyo continuado a la Ciudad Autónoma, buscando blindar su tejido social y económico frente a los retos estructurales y coyunturales que condicionan su día a día.