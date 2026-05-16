Consulte las combinaciones ganadoras, números de serie, estrellas y reintegros de los principales sorteos de la lotería celebrados en España durante la jornada de ayer.

La jornada de los sorteos de lotería celebrados en España este viernes, 15 de mayo de 2026, ha dejado una nueva lista de combinaciones ganadoras en los diferentes juegos del Estado y de las distintas organizaciones autorizadas. Los participantes de Euromillones, el Cuponazo de la ONCE, la Bonoloto y la Grossa del divendres ya pueden verificar los números, estrellas, complementarios y series que han resultado premiados en los respectivos eventos de azar.

Sorteo de Euromillones del viernes 15 de mayo

El sorteo europeo de Euromillones ha desvelado la combinación afortunada para este viernes. Los números agraciados en la extracción principal han sido el 03, 10, 28, 41 y 43. Junto a estos dígitos, el resultado se completa con las estrellas, que en esta ocasión han correspondido a los números 02 y 09. Este juego internacional se consolida como uno de los que mayor expectación genera entre los apostantes debido a la cuantía de sus fondos.

Cuponazo de la ONCE: número premiado y serie

Por su parte, la Organización Nacional de Ciegos Españoles ha llevado a cabo la celebración del tradicional sorteo del Cuponazo de la ONCE correspondiente a este viernes 15 de mayo de 2026. Las extracciones oficiales han determinado que el número principal premiado es el 90915, asociado en este caso concreto a la serie 084.

De acuerdo con las bases reguladoras de la entidad, el poseedor del boleto cuyas cinco cifras y serie coincidan plenamente con las obtenidas en esta primera extracción del juego será el destinatario de un premio en metálico que asciende a los 9.000.000 de euros.

Combinación ganadora de la Bonoloto

El juego diario de la Bonoloto también ha definido su combinación ganadora para la noche del viernes. La extracción de las bolas del bombo oficial ha deparado los siguientes números: 25, 30, 33, 35, 41 y 43. Al margen de estos seis guarismos principales, el sorteo ha determinado que el número complementario de la jornada es el 07, mientras que el reintegro de este viernes ha ido a parar al número 4.

Resultado de la Grossa del divendres

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En el ámbito de los sorteos de carácter autonómico, ayer viernes 15 de mayo de 2026 se celebró una nueva edición de la Grossa del divendres. El dictamen de las urnas ha establecido que el número principal que ha resultado premiado es el 43773, el cual se encuentra vinculado de forma directa a la serie 18.

El poseedor del boleto afortunado que consiga reunir las cinco cifras exactas junto con la serie estipulada para este número principal obtendrá un premio económico fijado en 300.000 euros.

Es oportuno reseñar que la información facilitada sobre estos sorteos es meramente informativa. Los canales oficiales recuerdan que no existe responsabilidad alguna derivada de posibles errores u omisiones que pudieran contener las informaciones provisionales. De este modo, la única lista oficial que posee validez jurídica e institucional a efectos de comprobación y abono de premios es la suministrada de forma directa por la sociedad estatal Loterías y Apuestas del Estado y las respectivas entidades organizadoras.