Ya se conocen los resultados de los principales sorteos celebrados el lunes 11 de mayo de 2026. La jornada dejó combinaciones premiadas en La Primitiva, Bonoloto, Cupón Diario de la ONCE y EuroDreams, cuatro de los juegos más consultados por los apostantes en España.

En La Primitiva, la combinación ganadora fue la formada por los números 6, 16, 22, 32, 34 y 41. El número complementario fue el 30, mientras que el reintegro correspondió al 3. Además, el número premiado en el sorteo del Joker fue el 2342391.

En el sorteo de la Bonoloto, la combinación ganadora quedó compuesta por los números 6, 8, 9, 13, 40 y 48. El complementario fue el 36 y el reintegro el 0.

Por su parte, el Cupón Diario de la ONCE premió al número 35704. La serie agraciada fue la 046, que corresponde al premio principal de 500.000 euros. Además, el mismo número sin serie obtiene premios de 35.000 euros a las cinco cifras.

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En EuroDreams, la combinación ganadora fue 1, 4, 6, 22, 30 y 38, con el número sueño 5. Este sorteo reparte su primer premio en forma de mensualidades, con 20.000 euros al mes durante 30 años para la máxima categoría.

Los jugadores deben comprobar sus boletos en los canales oficiales correspondientes, ya que la única lista válida para el cobro de premios es la que publican los organismos responsables de cada sorteo.