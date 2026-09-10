Se informa que, según la Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado (SELAE), se ha celebrado una nueva edición del sorteo de Lototurf el jueves 10 de septiembre de 2026. Los resultados oficiales han sido publicados por la entidad organizadora y se reproducen a continuación con carácter informativo.

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Los datos proceden de la citada Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado (SELAE) y se recomienda a los participantes en Ceuta la verificación de sus boletos mediante las vías oficiales habilitadas por el organismo. Se recuerda que Lototurf es una modalidad gestionada por SELAE, distinta de los sorteos organizados por la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE).

Combinación ganadora de Lototurf (10 de septiembre de 2026)

02, 03, 05, 07, 17, 23

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Caballo ganador: 4

Reintegro: 6

Escrutinio y categorías de premios de Lototurf

Se informa que el escrutinio y la determinación de categorías de premios corresponde a SELAE. De forma general, las categorías se establecen en función del número de aciertos sobre la combinación (seis aciertos, aciertos parciales con inclusión del caballo y reintegro). La cuantía de cada categoría y el número de boletos premiados serán publicados por la Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado (SELAE) en sus canales oficiales.

Mecánica de juego, modalidades de apuesta y coste del boleto

Se recuerda que Lototurf se juega seleccionando seis números entre el 1 y el 31 y un número adicional denominado «caballo» entre el 1 y el 12. El usuario puede optar por distintas modalidades de apuesta conforme a la normativa de SELAE; la apuesta sencilla tiene un coste de 1 euro. Aunque la convocatoria habitual de Lototurf se celebra los domingos, en esta ocasión la extracción se celebró el jueves 10 de septiembre de 2026 conforme a la programación oficial.

Procedimiento administrativo de cobro y retenciones fiscales

Se establece un plazo de 90 días naturales para la presentación del boleto premiado y la gestión del cobro ante los canales habilitados por SELAE. A los premios sujetos a retención se les aplicará la normativa tributaria vigente, estando vigente un umbral exento establecido por la Agencia Tributaria. Los procedimientos de validación y abono se realizarán conforme a las instrucciones publicadas por la Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado (SELAE).

Contexto institucional y periodicidad del sorteo

Lototurf se encuadra en la oferta de juegos gestionados por SELAE. En Ceuta, como en el resto del territorio nacional, los boletos y la gestión administrativa están sujetos a la normativa fijada por la entidad gestora y por la Agencia Tributaria. La periodicidad habitual del sorteo es semanal, con las salvedades recogidas por la programación oficial.

Verificación oficial

La comprobación definitiva deberá realizarse en las fuentes oficiales. Loterías y Apuestas del Estado (SELAE). Este medio no se responsabiliza de posibles errores; la fuente oficial es Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado (SELAE).

Este medio no se hace responsable de posibles errores u omisiones; la única lista oficial válida es la que facilita Loterías y Apuestas del Estado (SELAE). Loterías y Apuestas del Estado (SELAE)

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