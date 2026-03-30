Nueve hermandades procesionan este Lunes Santo por las calles de Sevilla, en una jornada que destaca por la diversidad de itinerarios desde los barrios periféricos hasta el recogimiento del centro histórico.

La Semana Santa de Sevilla encara su segunda jornada de procesiones con la salida de nueve corporaciones de gran calado devocional. Desde la temprana puesta en marcha de la Hermandad de San Pablo hasta la entrada de madrugada del Museo, la ciudad se convierte en un escenario de fe y tradición donde los horarios y los recorridos de las cofradías marcan el ritmo de los fieles. A continuación, detallamos todos los itinerarios y horas de paso para seguir el Lunes Santo en la capital hispalense.

San Pablo y la Redención: los primeros pasos de la jornada

La Hermandad de San Pablo inaugura el Lunes Santo con su salida programada a las 11:15 horas. Su extenso recorrido la llevará por la Avenida de la Soleá y Luis Montoto antes de alcanzar la Carrera Oficial. Tras realizar su estación de penitencia, el regreso se efectuará por zonas como María Auxiliadora y Kansas City, con la entrada prevista a las 01:35 horas.

Por su parte, la Redención iniciará su procesión a las 14:45 horas desde la Plaza de Jesús de la Redención. Su itinerario destaca por el paso por la Plaza de la Encarnación y la calle Laraña antes de entrar en la Campana. El regreso, por la Cuesta del Rosario y la Plaza de San Leandro, concluirá a las 23:15 horas.

El caminar de los barrios: Santa Genoveva y San Gonzalo

Desde el barrio del Tiro de Línea, Santa Genoveva comenzará su estación de penitencia a las 12:25 horas. Su recorrido es uno de los más emblemáticos, atravesando el Parque de María Luisa y la Puerta de Jerez antes de llegar a la Catedral. La entrada en su templo está fijada para las 02:10 horas.

En Triana, la Hermandad de San Gonzalo pondrá su cruz de guía en la calle a las 15:00 horas. El paso por el Puente de Isabel II y la Plaza de la Magdalena hacia la Carrera Oficial es uno de los puntos de mayor afluencia. Tras pasar por el Arco del Postigo en su vuelta, la cofradía regresará a su sede a la 01:00 horas.

La sobriedad del centro: Santa Marta, Vera Cruz y Las Penas

El Lunes Santo también cuenta con hermandades de un corte más sobrio. Santa Marta saldrá a las 18:10 horas para realizar un recorrido recogido por las calles del centro, como Jesús del Gran Poder y la Plaza del Salvador, con una entrada temprana a las 22:20 horas.

La Vera Cruz, decana de la jornada, iniciará su marcha a las 19:35 horas, recorriendo la Plaza de la Gavidia y Baños antes de entrar a la 01:00 horas. Por su parte, Las Penas de San Vicente comenzará su procesión a las 20:00 horas, destacando su paso por Alfonso XII y el regreso por la calle Sagasta, finalizando su jornada a las 01:55 horas.

Las Aguas y El Museo: el cierre de la jornada

Desde el barrio del Arenal, Las Aguas partirá a las 18:15 horas. Su itinerario la llevará por la Plaza de Molviedro y Zaragoza antes de la Carrera Oficial, regresando por el Arco del Postigo para entrar a la 01:20 horas.

Finalmente, la Hermandad del El Museo será la última en salir a las 20:40 horas. Su elegante recorrido por la calle Gravina y Pedro del Toro culminará con la recogida en la Plaza del Museo a las 03:15 horas, poniendo el broche de oro a este Lunes Santo en Sevilla.