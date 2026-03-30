La ciudad autónoma celebra su Semana Mayor con catorce desfiles procesionales que guardan una estrecha relación estética con la escuela sevillana y tienen en el Encuentro del Martes Santo su momento más representativo

La Semana Santa de Ceuta, una festividad cuya tradición se remonta al siglo XVI, se prepara para vivir sus días grandes con un programa que comprende un total de catorce procesiones. Caracterizada por un folclore y una estética que evocan de manera directa a la Semana Santa sevillana, la conmemoración de la Pasión en la ciudad autónoma combina la solemnidad religiosa con actos de arraigada participación popular y militar.

Tras el inicio de los actos el pasado Domingo de Ramos con la popular «Procesión de La Pollinica», que efectuó su salida desde la calle San Bernabé a las 18:00 horas, el calendario litúrgico entra en su fase de mayor intensidad con el Lunes Santo y los eventos centrales de la semana.

El traslado del Medinaceli y el Encuentro con la Legión

Este Lunes Santo, 30 de marzo de 2026, la atención se centra en el multitudinario traslado del Medinaceli. El cortejo partirá a las 20:15 horas desde la Avenida de España, iniciando un recorrido que llevará la imagen desde la Barriada del Príncipe hasta la Capilla de San Cristóbal, en lo que supone una de las muestras de devoción más concurridas de la ciudad.

Mañana, Martes Santo (31 de marzo), tendrá lugar el que es considerado el acto más representativo de las fiestas ceutíes: el Encuentro. La ceremonia, que simboliza la dolorosa despedida entre la imagen del Nazareno y la Virgen de la Esperanza, contará con la participación del Tercio Duque de Alba II de la Legión. El inicio de este desfile procesional está previsto a las ocho de la tarde desde la Iglesia de África.

El tramo central de la Pasión: del Miércoles al Jueves Santo

La actividad procesional continuará el Miércoles Santo, 1 de abril de 2026, con la salida de las hermandades de Flagelación y Amargura, que recorrerán las calles del centro histórico.

El Jueves Santo (2 de abril) la jornada vespertina estará protagonizada por tres cortejos de gran calado espiritual: la Vera Cruz, la Encrucijada y las Penas. Estos desfiles marcan el inicio del Triduo Pascual y mantienen la línea estética sevillana que define la identidad de la Semana Santa de Ceuta.

Viernes Santo y el cierre del Domingo de Resurrección

El Viernes Santo, 3 de abril de 2026, se consolida como el día con mayor número de estaciones de penitencia. La jornada comenzará de madrugada con el Descendimiento, a la que seguirán durante el resto del día las procesiones de la Expiración, El Valle, Buena Muerte y el Santo Entierro. Es el momento de mayor recogimiento y sobriedad del calendario religioso ceutí.

Finalmente, los actos concluirán el próximo 5 de abril, Domingo de Resurrección. Al mediodía, la «Procesión de Jesús Resucitado» partirá desde la Catedral de Ceuta para poner el cierre oficial a una tradición que suma más de quinientos años de historia en la ciudad autónoma.