Como cada jornada, el Colegio Oficial de Farmacéuticos de Ceuta y las autoridades sanitarias locales aseguran la atención farmacéutica continua en la ciudad autónoma. Para este lunes 30 de marzo de 2026, los establecimientos que prestan servicio de guardia para atender cualquier urgencia o necesidad de medicación son los siguientes:

Zona Centro

Para los residentes en el casco urbano, la farmacia de referencia durante el horario diurno es:

Farmacia HISPANIA Ubicación: Calle Alcalde Fructuoso Miaja, 4. Teléfono: 956 51 25 30.



Campo Exterior

En las barriadas del Campo Exterior y alrededores, el servicio diurno corre a cargo de:

Farmacia PUYA C.B. Ubicación: Calle Teniente Coronel Gautier, 12 (Barriada de Hadú). Teléfono: 956 50 04 20.



Horario de Noche

A partir del cierre de los establecimientos comerciales y durante toda la madrugada, la atención se centraliza en el punto de guardia 24 horas:

Farmacia PUYA C.B. Ubicación: Calle Teniente Coronel Gautier, 12.

