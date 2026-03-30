Ceuta es una ciudad con un marco fiscal singular y una posición estratégica única. Precisamente por ello, su desarrollo económico exige instituciones sólidas, diferenciadas y complementarias. La pluralidad institucional no es un debate menor: es una condición necesaria para impulsar la próxima etapa económica de la ciudad.

Ceuta no es un territorio más. Su condición extrapeninsular, su ubicación en el Estrecho de Gibraltar y su reconocimiento específico dentro del marco europeo han permitido construir un régimen fiscal diferenciado que no surgió por azar, sino como resultado de décadas de trabajo conjunto entre instituciones y tejido empresarial.

Esa singularidad obliga a algo esencial: nuestras instituciones económicas deben ser complementarias, no superpuestas.

La Confederación de Empresarios y la Cámara de Comercio no son equivalentes. Cumplen funciones distintas. La primera representa y articula la voz colectiva del empresariado; la segunda desarrolla funciones público-corporativas, formativas y de impulso comercial. Ambas son necesarias. Ambas aportan valor. Pero no son lo mismo.

En una ciudad de tamaño reducido como Ceuta, cuando las responsabilidades estratégicas se agrupan sin una clara delimitación funcional, el riesgo no es político. Es estratégico.

La pluralidad institucional garantiza mayor capacidad de interlocución, más perspectivas en la toma de decisiones, mayor independencia organizativa y un mejor equilibrio interno. En economías pequeñas, la diversidad de liderazgo no fragmenta: fortalece.

Ceuta necesita instituciones fuertes, pero también claramente diferenciadas en su función.

La Confederación debe centrarse en la representación estratégica del empresariado, en la interlocución fiscal y normativa y en la defensa de mejoras estructurales para el tejido productivo. Y hoy existen objetivos ambiciosos que requieren foco exclusivo y liderazgo especializado.

La ciudad dispone de un régimen fiscal especial reconocido por la Unión Europea. Ese régimen no está agotado. Puede desarrollarse más.

Existen precedentes jurídicos y márgenes suficientes para avanzar hacia medidas como:

• una bonificación del 75% en el Impuesto de Sociedades para actividades estratégicas implantadas en Ceuta;

• la recuperación de un régimen más competitivo de bonificaciones a la Seguridad Social que incentive empleo estable;

• un marco sólido de atracción de inversión tecnológica y de servicios avanzados que consolide a Ceuta como enclave empresarial del sur de Europa.

Estos planteamientos no son teóricos. Son negociables si existe estrategia clara, unidad empresarial y un liderazgo enfocado exclusivamente en la defensa del interés general del tejido productivo.

Para alcanzar mejoras estructurales de esta magnitud es fundamental que cada institución desempeñe su papel con autonomía y especialización. La concentración excesiva de responsabilidades puede diluir prioridades, generar solapamientos y debilitar la capacidad negociadora ante administraciones superiores.

Ceuta no necesita menos instituciones. Necesita instituciones más fuertes, más especializadas y con objetivos definidos.

El futuro económico de la ciudad pasa por ampliar nuestras ventajas fiscales, recuperar incentivos al empleo y consolidar sectores estratégicos. Y para ello es imprescindible que la representación empresarial mantenga independencia, pluralidad y ambición.

El verdadero debate no es quién ocupa un cargo. El debate es qué modelo institucional queremos para impulsar la próxima etapa económica de Ceuta.

— Juan Goñi Senra