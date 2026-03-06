El presidente francés utiliza las redes sociales para lanzar un mensaje de calma ante la ofensiva de EE. UU. e Israel, aunque refuerza la presencia militar en la zona con el portaaviones Charles de Gaulle para misiones «defensivas».

En un momento de máxima tensión internacional, el presidente francés, Emmanuel Macron, ha querido marcar distancias respecto al conflicto abierto en Oriente Medio. A través de un encuentro directo con internautas en Instagram, el jefe del Elíseo aseguró con rotundidad que Francia «no se involucrará en esta guerra» contra Irán, buscando frenar la inquietud social por una posible expansión de las hostilidades.

«Entiendo perfectamente su preocupación, pero quiero ser muy claro: Francia no forma parte de esta guerra. No estamos en combate y no vamos a involucrarnos en ella», afirmó Macron la noche del jueves en respuesta a las dudas de los ciudadanos.

Presencia militar, pero con fines «pacíficos»

A pesar de este mensaje de no beligerancia, Francia no se retira de la región. De hecho, París ha desplegado refuerzos significativos, incluyendo el portaaviones de propulsión nuclear Charles de Gaulle. Macron justificó esta movilización bajo una estrategia estrictamente defensiva y de estabilización con tres objetivos principales:

Protección de nacionales: Garantizar la seguridad de los ciudadanos franceses en la zona. Seguridad marítima: Liderar una coalición internacional para asegurar el tráfico comercial en rutas esenciales para la economía global. Apoyo a los aliados: Interceptación de drones y misiles para proteger a socios regionales frente a represalias iraníes.

El factor Líbano

Uno de los puntos clave del discurso de Macron fue la situación del Líbano. El presidente anunció un plan destinado a frenar las actividades militares de Hizbulá, al tiempo que prometió un refuerzo de la ayuda militar al Ejército libanés para fortalecer las instituciones del país.

«Intentaremos ser lo más razonables y pacíficos posible porque ese es el papel de Francia», añadió el mandatario, reafirmando su intención de ejercer como mediador en busca de la desescalada en un tablero regional cada vez más volátil.