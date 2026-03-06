Casi la totalidad de los nuevos negocios por cuenta propia creados en el último año corresponden a emprendedores foráneos. La comunidad china lidera un sector que se ha convertido en el refugio frente a las barreras del mercado laboral asalariado.

Por primera vez en la historia de la seguridad social española, el colectivo de trabajadores autónomos extranjeros ha roto la barrera del medio millón de afiliados. Según los datos analizados este 6 de marzo de 2026, el crecimiento del Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA) descansa casi exclusivamente sobre los hombros de la población inmigrante, mientras que el número de autónomos de nacionalidad española tiende al estancamiento.

Este hito demográfico y económico no es solo una cifra: refleja un cambio estructural en el mercado de trabajo donde los ciudadanos extranjeros ya representan más del 14% del total de los autónomos en el país.

El «refugio» del emprendimiento

Bajo el titular «No ha sido nada fácil», los protagonistas de este ascenso relatan una realidad agridulce. Para muchos, el autoempleo no ha sido una elección vocacional, sino la única vía para permanecer en España y obtener un medio de vida ante las dificultades para acceder a empleos por cuenta ajena.

Expertos y asociaciones como Uatae señalan que muchos inmigrantes con alta cualificación terminan abriendo sus propios negocios (desde gabinetes estéticos hasta consultorías técnicas) tras enfrentarse a prejuicios en procesos de selección o al fenómeno de la sobrecualificación. «No es lo mismo perseguir tus sueños que los de otra persona», relatan algunos emprendedores, aunque admiten que España sigue siendo un país «muy difícil» para levantar una persiana desde cero.

Radiografía del sector: China a la cabeza

Aunque el perfil del autónomo extranjero es cada vez más diverso, la comunidad china se mantiene como la principal fuerza en este registro, seguida de cerca por ciudadanos de Marruecos, Rumanía, Colombia y Venezuela.

Sectores clave: El comercio y la hostelería siguen siendo los pilares, aunque se observa un crecimiento notable en la construcción y en actividades profesionales y científicas.

El comercio y la hostelería siguen siendo los pilares, aunque se observa un crecimiento notable en la construcción y en actividades profesionales y científicas. Impacto fiscal: Solo en el último año, este colectivo ha aportado más de 100 millones de euros adicionales en cotizaciones a la Seguridad Social, siendo una pieza clave para el sostenimiento del sistema público ante el envejecimiento de la población activa local.

El reto del relevo generacional

Las organizaciones de autónomos coinciden en que esta cifra es una noticia positiva para la economía nacional, ya que el autónomo extranjero está cubriendo el relevo generacional en comercios de barrio y zonas rurales que, de otro modo, estarían destinados al cierre.

Sin embargo, desde el sector se hace un llamamiento a las administraciones para mejorar los mecanismos de asesoramiento. Emprender sin una red de apoyo familiar o con barreras idiomáticas y burocráticas hace que el camino hacia ese «medio millón» sea, en palabras de sus protagonistas, una carrera de obstáculos que apenas comienza al darse de alta.