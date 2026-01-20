El presidente francés, Emmanuel Macron, ha invitado a su homólogo estadounidense, Donald Trump, a participar en una cumbre del G7 en París el próximo jueves, con la posibilidad de incluir a Rusia, Ucrania y Dinamarca, según confirmaron fuentes del Palacio del Elíseo. La propuesta llega cuando se acercan los cuatro años del inicio de la guerra en Ucrania.

Fuentes cercanas a Macron aseguraron que el mensaje enviado a Trump, que este último compartió en su red social Truth Social, es auténtico y refleja la coherencia de la política francesa tanto en público como en privado. El objetivo, añadieron, es aprovechar la presidencia francesa del G7 para fomentar el diálogo y la cooperación internacional.

El mensaje de Macron también abordó puntos de sintonía y desacuerdo entre ambos líderes. Sobre Siria e Irán, ambos se muestran de acuerdo en la unidad territorial y en la defensa de las libertades fundamentales. Sin embargo, respecto a Groenlandia, Macron reafirmó que «el respeto de la soberanía y la integridad territorial de los Estados no es negociable», manteniendo el compromiso con la seguridad en la región ártica dentro del marco de la OTAN.

En el mensaje, Macron propuso: «Puedo organizar una reunión del G7 en París el jueves por la tarde después de Davos… Cenemos juntos en París el jueves antes de que regreses a Estados Unidos». Además, ofreció invitar a «los ucranianos, daneses, sirios y rusos al margen de la reunión».

Según fuentes del Elíseo, la iniciativa refleja el interés de Francia en posicionar su presidencia del G7 como un espacio de diálogo, incluso sobre temas tan delicados como la guerra en Ucrania y las relaciones con Moscú.