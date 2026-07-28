El municipio almeriense dominó la segunda gala de ‘El Grand Prix del Verano 2026’ y derrotó a Zumarraga por 25-16. El equipo azul llegó con una amplia ventaja a la prueba final, pero varios errores en “El diccionario” añadieron emoción a una victoria que lo coloca en la segunda posición provisional.

Balanegra se convirtió en el segundo pueblo ganador de ‘El Grand Prix del Verano 2026’ después de imponerse con claridad a Zumarraga en una gala marcada por el dominio del equipo almeriense y por un inesperado final en “El diccionario”.

El municipio andaluz terminó la noche con 25 puntos, frente a los 16 de la localidad guipuzcoana, y se situó en la segunda posición de la clasificación provisional, únicamente por detrás de Polinyà.

La segunda entrega del concurso regresó al horario estelar de La 1 después de la interrupción de su emisión anterior. Ramón García volvió a ponerse al frente del programa acompañado por Lalachus y Gorka Rodríguez, mientras Torito ejerció como padrino de Balanegra y Garbiñe Muguruza apoyó a Zumarraga.

Balanegra toma el control desde las primeras pruebas

La competición entre el norte y el sur comenzó antes de entrar en el plató principal, con el enfrentamiento de los padrinos en “Pasión de capitanes”.

Una vez iniciadas las pruebas principales, Balanegra mostró una notable superioridad. El equipo azul fue acumulando puntos en desafíos como “Los troncos locos”, “Ardillas pillas” y “Hámsters a la carrera”.

Los representantes almerienses también se impusieron en “Apicultura de altura”, una nueva gincana en la que los participantes, caracterizados como abejas, debían superar un recorrido de obstáculos y equilibrio.

Las victorias consecutivas permitieron a Balanegra abrir una importante distancia en el marcador, mientras Zumarraga intentaba mantenerse con opciones antes de las pruebas decisivas.

“Los superbolos” dejan a Balanegra cerca de la victoria

La diferencia aumentó todavía más durante “Los superbolos”, uno de los juegos clásicos del programa.

Balanegra consiguió derribar tres bolos y también alcanzar el bolo dorado. El resultado situó el marcador en 29-20 antes de “El diccionario”, una ventaja que parecía prácticamente definitiva.

Sin embargo, la última prueba volvió a demostrar que cualquier error puede cambiar la clasificación. La edición de 2026 ha incorporado una regla que eleva a cuatro puntos el valor de la palabra final, mientras que las dos primeras rondas continúan otorgando o restando tres puntos.

“El diccionario” pone emoción al desenlace

Zumarraga comenzó la remontada al acertar que “rajabroqueles” era una palabra válida. Balanegra, por su parte, perdió puntos después de considerar incorrectamente que el verbo “popar” no existía.

Estos resultados redujeron la diferencia hasta el 26-23, devolviendo momentáneamente la emoción a una competición que el conjunto andaluz había dominado desde el comienzo.

El intento de remontada guipuzcoano se frenó en el siguiente turno. Zumarraga dio por válida la palabra inventada “krez” y perdió tres puntos.

Balanegra aseguró matemáticamente la victoria al determinar correctamente que “raneta” no figuraba como término válido en el juego. El marcador volvió a colocarse entonces en 29 puntos para el equipo azul.

Los últimos errores dejan el marcador en 25-16

Con el ganador ya decidido, la ronda final sirvió para establecer la puntuación que ambos pueblos llevarían a la clasificación general.

Zumarraga perdió cuatro puntos con “rompenecios”, mientras Balanegra sufrió la misma penalización con “juntacasas”.

El resultado definitivo quedó en 25 puntos para Balanegra y 16 para Zumarraga. Aunque el equipo almeriense perdió parte de la ventaja acumulada, su triunfo nunca llegó a estar realmente en peligro durante la recta final.

Así queda la clasificación de ‘El Grand Prix 2026’

Tras las dos primeras galas, la clasificación provisional queda de la siguiente manera:

Polinyà: 36 puntos Balanegra: 25 puntos Cantalejo: 19 puntos Zumarraga: 16 puntos

Polinyà continúa en lo más alto después de su contundente victoria frente a Cantalejo en el estreno de la temporada. Balanegra ocupa la segunda plaza, aunque todavía deben competir los otros ocho municipios seleccionados para esta edición.

Por tanto, la posición del municipio almeriense es provisional y dependerá de los resultados obtenidos por los pueblos que aún no han participado.

¿Cuándo se emite el próximo programa de ‘El Grand Prix’?

La 1 anunció durante la gala un cambio excepcional en su programación. La tercera entrega de ‘El Grand Prix del Verano 2026’ se emitirá el próximo domingo, 2 de agosto, ocupando el espacio habitualmente reservado para “La película de la semana”.

El movimiento permitirá que el concurso tenga dos emisiones durante la misma semana, antes de continuar con los enfrentamientos entre los doce pueblos participantes.

La gala completa de Balanegra y Zumarraga también permanece disponible en RTVE Play.