El Manchester City – Paris Saint Germain se juega el miércoles 14 de octubre a las 21:00 (hora peninsular). El canal de televisión en España está pendiente de confirmar: lo actualizaremos en cuanto se anuncie. El día del partido podrás seguirlo en directo en esta misma página.

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Partido: Manchester City – Paris Saint Germain

Manchester City – Paris Saint Germain Competición: Champions League, jornada 2

Champions League, jornada 2 Fecha: miércoles 14 de octubre

miércoles 14 de octubre Hora: 21:00 (hora peninsular)

21:00 (hora peninsular) Canal de TV: Pendiente de confirmar

Pendiente de confirmar Estadio: Etihad Stadium (Manchester)

El Etihad Stadium acogerá un emocionante encuentro de la jornada 2 de la Champions League entre el Manchester City y el Paris Saint Germain. Ambos equipos llegan al partido con 3 puntos tras haber disputado un encuentro, aunque con diferentes estadísticas: el Manchester City ocupa la 8ª posición con 2 goles a favor y 0 en contra, mientras que el Paris Saint Germain lidera la clasificación con 6 goles a favor y 1 en contra. Ambos conjuntos llegan con la moral alta tras sus respectivas victorias en el último partido, lo que promete un duelo intenso y de gran calidad.

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Así llegan los equipos

Manchester City: 8º con 3 puntos en 1 partidos (2 goles a favor y 0 en contra); en sus últimos 1 partidos: 1 victoria, 0 empates y 0 derrotas (resultados: V)

Paris Saint Germain: 1º con 3 puntos en 1 partidos (6 goles a favor y 1 en contra); en sus últimos 1 partidos: 1 victoria, 0 empates y 0 derrotas (resultados: V)

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