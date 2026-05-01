El Girona FC recibe hoy, viernes 1 de mayo, al RCD Mallorca en un partido de alta importancia en la recta final de LaLiga EA Sports. El encuentro, correspondiente a la jornada 34, se disputará en el Estadi Montilivi a las 21:00 horas de España y podrá verse en directo por Movistar LaLiga.

La retransmisión televisiva está prevista a través de M+ LaLiga y M+ LaLiga HDR, con emisión del partido desde las 20:54 horas, además de la previa desde las 20:30 horas. Para locales públicos, el choque también aparece programado en LaLiga TV Bar a las 21:00 horas.

El duelo llega con mucha tensión clasificatoria, ya que Girona y Mallorca se encuentran inmersos en la pelea por alejarse de los puestos de peligro. Antes de esta jornada, el Girona figura en la 15.ª posición con 38 puntos, mientras que el Mallorca ocupa la 17.ª plaza con 35 puntos, apenas por encima de la zona de descenso.

Para el conjunto catalán, jugar en Montilivi representa una oportunidad clave para dar un paso importante hacia la permanencia. El equipo necesita hacerse fuerte en casa y aprovechar el apoyo de su afición en un tramo de temporada en el que cada punto puede marcar la diferencia. Una victoria permitiría al Girona ampliar su margen respecto a un rival directo y afrontar con mayor tranquilidad las últimas fechas del campeonato.

El Mallorca, por su parte, llega obligado a competir con máxima concentración. El equipo balear sabe que puntuar en Girona puede ser decisivo para mantener vivas sus opciones de salvación y evitar complicaciones mayores en las jornadas finales. Su situación en la tabla convierte este partido en una cita de enorme valor, especialmente porque se mide a un adversario que también pelea por el mismo objetivo.

El precedente más reciente entre ambos equipos favorece al Girona, que se impuso por 1-2 al Mallorca en el partido disputado el pasado 4 de enero de 2026 en Son Moix. Aquel resultado puede servir como referencia emocional para los catalanes, aunque el escenario actual es distinto por la presión clasificatoria que arrastran ambos clubes.

La jornada 34 de LaLiga EA Sports se abre precisamente con este Girona – Mallorca, un choque que puede tener impacto directo en la lucha por la permanencia. Con solo cinco jornadas por disputarse, el margen de error se reduce y cada resultado empieza a pesar de manera definitiva en la clasificación.

El partido promete intensidad, prudencia táctica y mucha disputa en el centro del campo. El Girona buscará imponer ritmo desde el inicio, mientras que el Mallorca intentará resistir, cerrar espacios y aprovechar cualquier oportunidad para golpear fuera de casa. En un duelo de estas características, los detalles, las acciones a balón parado y la gestión emocional pueden terminar siendo decisivos.