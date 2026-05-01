El Leeds United recibe al Burnley este viernes 1 de mayo en Elland Road, en el partido correspondiente a la jornada 35 de la Premier League 2025/26, un duelo marcado por la necesidad de los locales de seguir sumando en la recta final del campeonato y por la crisis deportiva del conjunto visitante.

El encuentro entre Leeds United y Burnley se disputará a las 21:00 horas de España y podrá verse en directo a través de DAZN, plataforma que emite la Premier League en España. La programación televisiva también sitúa el partido en DAZN 1, con cobertura desde las 20:50 horas.

El Leeds llega al compromiso con el objetivo de hacerse fuerte en casa y acercarse a la permanencia matemática. El conjunto dirigido por Daniel Farke ocupa la 15.ª posición de la tabla, una situación que le permite depender de sí mismo, aunque todavía sin margen suficiente para relajarse en las últimas jornadas del campeonato.

Para el equipo local, el duelo ante Burnley representa una oportunidad importante. Jugar en Elland Road, ante su afición, puede ser un factor determinante en un tramo de temporada en el que cada punto tiene un peso decisivo. Una victoria permitiría al Leeds ampliar distancias respecto a los puestos de descenso y afrontar con mayor tranquilidad los compromisos finales.

El Burnley, por su parte, llega en un momento muy delicado. El club confirmó la salida de Scott Parker como entrenador tras consumarse su descenso a la Championship, una decisión tomada de mutuo acuerdo después de una temporada complicada en la Premier League. El equipo figura en la 19.ª posición, con solo cuatro victorias en 34 partidos, y afrontará las últimas jornadas bajo la dirección interina de Mike Jackson.

La visita a Leeds será, por tanto, el primer gran examen del Burnley tras el cambio en el banquillo. Aunque ya no tiene margen real para modificar su destino en la clasificación, el equipo buscará competir con dignidad, mejorar su imagen y cerrar la temporada con mejores sensaciones.

El partido también enfrenta dos realidades distintas. El Leeds pelea por consolidar su regreso a la élite y asegurar la continuidad en la Premier League, mientras que el Burnley empieza a mirar hacia una reconstrucción de cara a la próxima temporada en la segunda categoría del fútbol inglés.

Sobre el césped se espera un choque intenso, con el Leeds intentando llevar la iniciativa desde el inicio y un Burnley obligado a responder desde el orden defensivo. La presión estará principalmente del lado local, consciente de que estos tres puntos pueden tener un valor enorme en la lucha por la permanencia.

El Leeds – Burnley se presenta como uno de los encuentros destacados del inicio de la jornada 35 de la Premier League, no solo por lo que puede significar para la clasificación, sino también por el contexto emocional de dos clubes que llegan al cierre de temporada con objetivos y urgencias muy diferentes.