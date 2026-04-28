Un acuerdo judicial de última hora ha evitado que la multinacional Mapfre se siente en el banquillo. La aseguradora ha aceptado indemnizar con 1.150.000 euros a un abogado con más de 30 años de trayectoria que fue despedido fulminantemente tras denunciar un presunto caso de nepotismo en una filial público-privada de la compañía en Alcalá de Henares.

El origen del conflicto: un canal ético que falló

El trabajador, cuya identidad ha permanecido en el anonimato pero que se autodefine con orgullo como «chivato», utilizó el canal de denuncias interno de la empresa para alertar sobre irregularidades. En concreto, señaló la contratación y posterior ascenso meteórico del hijo de un alto directivo en una sociedad participada por el Ayuntamiento de Alcalá de Henares y una filial de Mapfre.

A pesar de que estos canales de integridad están protegidos por ley, la respuesta de la compañía fue drástica:

Febrero de 2025: El abogado fue suspendido y posteriormente despedido.

El abogado fue suspendido y posteriormente despedido. Represalias: El denunciante afirma haber sufrido un grave deterioro de salud, perdiendo 15 kilos en dos meses y necesitando tratamiento farmacológico debido a la presión sufrida.

Un acuerdo histórico antes de entrar en sala

El juicio estaba previsto para el pasado 10 de abril. Sin embargo, minutos antes de que comenzara la audiencia pública, la aseguradora dio marcha atrás y ofreció la millonaria cifra para cerrar el caso. Según los expertos, esta cuantía —muy superior a la indemnización máxima por despido improcedente— reconoce implícitamente el daño moral y la vulneración de derechos fundamentales.

«Sí, soy un chivato, pero estas son las consecuencias», declaró el afectado durante un acto de la Fundación Ortega Marañón, subrayando la desprotección que aún sienten quienes denuncian corrupción en España.

Relevancia del caso

Este hito pone bajo el foco la efectividad de la Ley de Protección del Informante, aprobada recientemente en España. El caso demuestra que, aunque la legislación busca blindar a quienes alertan sobre malas praxis en grandes corporaciones del Ibex 35, el coste personal para el denunciante sigue siendo altísimo, incluso cuando se logra una victoria económica sin precedentes.